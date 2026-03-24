МАГАТЭ призывает Украину и РФ к перемирию: ЗАЭС снова потеряла питание от ключевой линии

Запорожская атомная электростанция потеряла подключение к ключевой высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" и перешла на резервное питание. Объект сейчас зависит от единой линии электроснабжения.

Об этом 24 марта сообщило МАГАТЭ на своей странице в X. В ведомстве уточнили, что ЗАЭС потеряла связь с линией "Днепровская", в результате чего сейчас функционирует за счет единственного резервного источника электроснабжения. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил о намерении инициировать переговоры между сторонами для введения локального режима тишины, который позволит восстановить поврежденную инфраструктуру.

"Команда МАГАТЭ следит за ситуацией на ЗАЭС", — добавили в заметке.

Кроме того, на эту информацию отреагировал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. На своей странице в Telegram он уточнил, что речь идет именно о потере питания через линию "Днепровская". По его словам, представители российской стороны объясняют инцидент "срабатыванием защиты", то есть технической неисправностью, которая якобы не связана с боевыми действиями. В то же время он обратил внимание, что аналогичные заявления звучали и раньше — в случаях, когда повреждения, вероятно, происходили не случайно.

Сейчас энергопитание собственных нужд станции обеспечивается через линию 330 кВ "Ферросплавная-1", поэтому на ЗАЭС можно избежать критических последствий. В то же время признаков аварийной ситуации или угрозы масштабного обесточивания пока нет. Впрочем, эксперты обращают внимание на повторяемость подобных инцидентов, ведь похожий сценарий уже наблюдался ранее.

"Никакого блэкаута или техногенной катастрофы не надвигается. Но, тенденция интересная", — написал Андрющенко.

В частности, летом 2025 года серия таких отключений в итоге привела к длительному блэкауту на объекте. Тогда, по имеющейся информации, российская сторона пыталась изменить схему подключения станции и интегрировать ее в другую энергосистему. Сейчас подобных действий не фиксируют, однако ситуация остается напряженной.

Перемирие на Запорожской АЭС — что об этом известно

Напомним, что 27 февраля на Запорожской АЭС начали восстановление резервной линии электроснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", которая была повреждена в результате боевых действий. Для проведения работ украинские специалисты работали в условиях локального режима тишины, а территорию разминировали для безопасного доступа ремонтных бригад. Ремонт, по предварительным оценкам, должен был длиться около недели.

Кроме того, в МАГАТЭ ранее сообщали, что российские атаки на критически важные энергетические объекты Украины не только оставили миллионы людей без стабильного электро- и теплоснабжения, но и существенно повысили риски для ядерной безопасности страны. Эксперты отмечали, что атомные электростанции требуют постоянного потока электроэнергии для работы систем безопасности, и даже кратковременные отключения могут привести к перегреву топлива и потенциальному выбросу радиации.

Больше Фокус писал, что временно исполняющий обязанности председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом"" Павел Ковтонюк заявил, что Запорожскую атомную электростанцию можно безопасно перезапустить только после возвращения ее под украинский контроль. Он добавил, что Россия не имеет необходимого оборудования и запасных частей для работы станции, а любые попытки запуска без украинского проекта и комплектующих могут привести к ядерной аварии.