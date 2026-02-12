РФ рискует ядерной аварией: почему Кремль не может безопасно перезапустить Запорожскую АЭС

Временно исполняющий обязанности председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Павел Ковтонюк заявил, что Запорожская атомная электростанция может быть безопасно перезапущена только при условии ее возвращения под украинский контроль. Она была захвачена российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Врио главы украинского оператора атомной энергетики Павел Ковтонюк заявил, что России не хватает некоторого оборудования и запасных частей для эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции, как сообщило агентство Reuters.

Шесть реакторов Запорожской атомной электростанции были остановлены с момента захвата ее российскими войсками. В прошлом году Москва объявила о намерении перезапустить как минимум один реактор, а назначенный Россией руководитель станции заявил, что она может начать производить энергию до 2027 года. Но Ковтонюк считает, что РФ рискует ядерной аварией, если попытается это сделать.

"Россия не сможет запустить станцию. Основное оборудование и системы управления, защиты и мониторинга — все украинское. Это означает, что это украинский проект, а запчасти изготавливаются на украинских предприятиях. Без запчастей и без проекта станцию просто невозможно эксплуатировать", — сказал Ковтонюк.

Судьба станции, которая способна покрыть треть потребностей Украины в электроэнергии после полного ввода в эксплуатацию, была одним из ключевых препятствий в мирных переговорах, проходящих при посредничестве США. Вашингтон предложил привлечь все три стороны к управлению станцией и распределению мощностей. Москва утверждает, что территория, где расположена станция, сейчас является частью России, а станция принадлежит "Росатому", ее оператору ядерной энергетики.

Ковтонюк указал, что Запорожская АЭС не полностью совместима с технологиями, используемыми сегодня в России. Для повторного запуска станции Росатом должен будет заменить американское топливо, используемое в реакторах, а также — полностью изменить систему управления энергоблоком, которая разработана под этот конкретный тип ядерного топлива.

Росатом заявил о готовности вернуть американское топливо в Соединенные Штаты. Ковтонюк вспомнил ядерную катастрофу, которая произошла 40 лет назад в Чернобыле, чтобы описать риски любой попытки России перезапустить станцию без доступа к украинскому оборудованию и экспертизы.

"Никто на Чернобыльской электростанции намеренно не хотел катастрофы. Но это произошло потому, что оборудование не могло работать в тех условиях, в которых оно оказалось. Ситуация здесь точно такая же", — подчеркнул Ковтонюк.

Он добавил, что имеющихся запасов воды недостаточно для охлаждения даже одного реактора после разрушения россиянами Каховской плотины в 2023 году, что опустошило Каховское водохранилище.

Напомним, что первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов рассказал о состоянии украинских АЭС. Они обеспечивают две трети потребностей Украины в электроэнергии, но пока что работают с ограниченной мощностью. Причиной стали недавние атаки РФ на энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее мы также информировали, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об остановке работы украинских АЭС 7 февраля из-за последствий атаки РФ. Он считает такие удары россиян угрозой ядерной безопасности. Гросси указал, что российский удар повлиял на электроподстанции и привел к отключению части линий электропередач.