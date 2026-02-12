РФ ризикує ядерною аварією: чому Кремль не може безпечно перезапустити Запорізьку АЕС

Тимчасово виконуючий обов'язки голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Павло Ковтонюк заявив, що Запорізька атомна електростанція може бути безпечно перезапущена лише за умови її повернення під український контроль. Вона була захоплена російськими військами на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Т.в.о. голови українського оператора атомної енергетики Павло Ковтонюк заявив, що Росії не вистачає деякого обладнання та запасних частин для експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції, як повідомило агентство Reuters.

Шість реакторів Запорізької атомної електростанції були зупинені з моменту захоплення її російськими військами. Минулого року Москва оголосила про намір перезапустити щонайменше один реактор, а призначений Росією керівник станції заявив, що вона може почати виробляти енергію до 2027 року. Але Ковтонюк вважає, що РФ ризикує ядерною аварією, якщо спробує це зробити.

"Росія не зможе запустити станцію. Основне обладнання та системи керування, захисту та моніторингу – все українське. Це означає, що це український проєкт, а запчастини виготовляються на українських підприємствах. Без запчастин і без проєкту станцію просто неможливо експлуатувати", – сказав Ковтонюк.

Доля станції, яка здатна покрити третину потреб України в електроенергії після повного введення в експлуатацію, була однією з ключових перешкод у мирних переговорах, що відбуваються за посередництва США. Вашингтон запропонував залучити всі три сторони до управління станцією та розподілу потужностей. Москва стверджує, що територія, де розташована станція, зараз є частиною Росії, а станція належить «Росатому», її оператору ядерної енергетики.

Ковтонюк вказав, що Запорізька АЕС не повністю сумісна з технологіями, що використовуються сьогодні в Росії. Для повторного запуску станції Росатом повинен буде замінити американське паливо, що використовується в реакторах, а також – повністю змінити систему керування енергоблоком, яка розроблена під цей конкретний тип ядерного палива.

Росатом заявив про готовність повернути американське паливо до Сполучених Штатів. Ковтонюк згадав ядерну катастрофу, яка сталася 40 років тому в Чорнобилі, щоб описати ризики будь-якої спроби Росії перезапустити станцію без доступу до українського обладнання та експертизи.

"Ніхто на Чорнобильській електростанції навмисно не хотів катастрофи. Але це сталося тому, що обладнання не могло працювати в тих умовах, у яких воно опинилося. Ситуація тут точно така ж", – наголосив Ковтонюк.

Він додав, що наявних запасів води недостатньо для охолодження навіть одного реактора після руйнування росіянами Каховської греблі у 2023 році, що спорожнило Каховське водосховище.

Нагадаємо, що перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов розповів про стан українських АЕС. Вони забезпечують дві третини потреб України в електроенергії, але поки що працюють з обмеженою потужністю. Причиною стали нещодавні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру країни.

Раніше ми також інформували, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про зупинку роботи українських АЕС 7 лютого через наслідки атаки РФ. Він вважає такі удари росіян загрозою ядерній безпеці. Гроссі вказав, що російський удар вплинув на електропідстанції та призвів до відключення частини ліній електропередач.