На грани: в МАГАТЭ предупредили о риске ядерной катастрофы в Украине

Российские атаки на критически важные объекты энергетической инфраструктуры, направленные, среди прочего и на лишение трех действующих атомных электростанций страны стабильного электроснабжения, угрожают ядерной безопасности Украины.

Многомесячные удары не только оставили миллионы людей наедине с зимой без постоянного электро- и теплоснабжения, но и повысили вероятность ядерной аварии, пишет Bloomberg.

Аналитики отмечают, что атомная энергетика, в отличие от электростанций, работающих на ископаемом топливе или возобновляемых источниках энергии, нуждается в постоянном потоке электроэнергии для поддержания работы систем безопасности. Без него существует риск перегрева топлива внутри активной зоны реактора, что потенциально может привести к опасному выбросу радиации.

В связи со сложившейся ситуацией дипломаты созвали в Вене экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Мы серьезно обеспокоены значительными и растущими рисками для ядерной безопасности, связанными с атомными электростанциями в Украине. Перспектива ядерной аварии находится на самой грани того, чтобы стать реальностью", — заявил посол Нидерландов в МАГАТЭ Петер Потман, который и запросил внеочередное заседание Совета директоров агентства.

Страны ЕС требуют от МАГАТЭ детальной оценки уязвимости Украины к следующему месяцу. В свою очередь наблюдатели в Украине инспектируют критически важные подстанции, необходимые для передачи электроэнергии.

"Любой ущерб этой инфраструктуре подрывает ядерную безопасность и должен быть предотвращен. Необходимо приложить все усилия для обеспечения постоянного наличия и безопасности электроснабжения за пределами объекта", — сказал в свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Bloomberg констатирует, что в Украине — тысячи подстанций, которые поддерживают стабильность электроснабжения, регулируя высоковольтную передачу в сети, однако с атомными реакторами связаны всего 10 узлов. И если они будут разрушены, страна не только погрузится во тьму, а вероятность чрезвычайной радиологической ситуации возрастет.

"Все действующие атомные электростанции Украины были вынуждены сократить выработку электроэнергии в последние недели", — говорится в заявлении Евросоюза. Дипломаты также констатировали тот факт, что атаки ВС РФ значительно повышают риски для систем безопасности на ядерных объектах.

В мирном плане вопрос о статусе Запорожской атомной электростанции, которая с 2022 года находится под контролем РФ, является одним из самых острых наравне с территориальными претензиями России.

20 января несколько украинских электроподстанций, жизненно важных для ядерной безопасности, пострадали от масштабной атаки россиян. ЧАЭС потеряла все внешнее электроснабжение, а также пострадали линии электропередач к другим АЭС.

Россия ударила по подстанциям оператора системы передачи, чего раньше не делала.