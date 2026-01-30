На межі: у МАГАТЕ попередили про ризик ядерної катастрофи в Україні

Російські атаки на критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури, спрямовані, серед іншого, і на позбавлення трьох діючих атомних електростанцій країни стабільного електропостачання, загрожують ядерній безпеці України.

Багатомісячні удари не тільки залишили мільйони людей наодинці із зимою без постійного електро- і теплопостачання, а й підвищили ймовірність ядерної аварії, пише Bloomberg.

Аналітики зазначають, що атомна енергетика, на відміну від електростанцій, що працюють на викопному паливі або поновлюваних джерелах енергії, потребує постійного потоку електроенергії для підтримки роботи систем безпеки. Без нього існує ризик перегріву палива всередині активної зони реактора, що потенційно може призвести до небезпечного викиду радіації.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, дипломати скликали у Відні екстрене засідання Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Відео дня

"Ми серйозно стурбовані значними і зростаючими ризиками для ядерної безпеки, пов'язаними з атомними електростанціями в Україні. Перспектива ядерної аварії перебуває на самій межі того, щоб стати реальністю", — заявив посол Нідерландів у МАГАТЕ Петер Потман, який і запросив позачергове засідання Ради директорів агентства.

Країни ЄС вимагають від МАГАТЕ детальної оцінки вразливості України до наступного місяця. Своєю чергою спостерігачі в Україні інспектують критично важливі підстанції, необхідні для передачі електроенергії.

"Будь-яка шкода цій інфраструктурі підриває ядерну безпеку і має бути попереджена. Необхідно докласти всіх зусиль для забезпечення постійної наявності та безпеки електропостачання за межами об'єкта", — сказав зі свого боку генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Bloomberg констатує, що в Україні — тисячі підстанцій, які підтримують стабільність електропостачання, регулюючи високовольтну передачу в мережі, проте з атомними реакторами пов'язані лише 10 вузлів. І якщо їх буде зруйновано, країна не лише зануриться в темряву, а ймовірність надзвичайної радіологічної ситуації зросте.

"Усі діючі атомні електростанції України були змушені скоротити вироблення електроенергії останніми тижнями", — йдеться в заяві Євросоюзу. Дипломати також констатували той факт, що атаки ЗС РФ значно підвищують ризики для систем безпеки на ядерних об'єктах.

У мирному плані питання про статус Запорізької атомної електростанції, яка з 2022 року перебуває під контролем РФ, є одним із найгостріших нарівні з територіальними претензіями Росії.

20 січня кілька українських електропідстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали від масштабної атаки росіян. ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС.

Росія вдарила по підстанціях оператора системи передачі, чого раніше не робила.