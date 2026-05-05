Атака дрона на Запорожскую АЭС: МАГАТЭ зафиксировало повреждения оборудования

Команда МАГАТЭ обнаружила повреждения оборудования радиационного мониторинга на Запорожской атомной станции после сообщений об атаке беспилотника.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

Специалисты посетили лабораторию внешнего радиационного контроля станции на следующий день после заявления об атаке дрона.

Во время осмотра эксперты зафиксировали повреждение части метеорологического оборудования, которое использовали для мониторинга. "Команда зафиксировала повреждение части метеорологического оборудования лаборатории, которое больше не функционирует", — говорится в сообщении.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе и находится под оккупацией с марта 2022 года. Украина отмечает, что станция остается государственной собственностью.

Відео дня

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов, чтобы избежать рисков для безопасности.

Ранее МАГАТЭ сообщало об атаке беспилотника на объект радиационного контроля вблизи оккупированной Запорожской АЭС 3 мая. Тогда информации о жертвах не было, а масштабы повреждений лаборатории оставались неизвестными.

Команда агентства, которая находилась на месте, обратилась с запросом на доступ к объекту, чтобы оценить последствия удара. Генеральный директор Рафаэль Гросси подчеркивал, что любые атаки вблизи ядерных объектов несут риски для безопасности.

Также заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко заявлял в штаб-квартире ООН, что все боевые действия возле ядерных объектов должны быть немедленно прекращены. С начала полномасштабной войны зафиксировано 127 инцидентов с потенциальными угрозами для ядерной безопасности. Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко в штаб-квартире ООН заявил, что все военные действия вблизи ядерных объектов должны быть немедленно прекращены. С начала полномасштабной войны РФ против Украины зафиксировано 127 инцидентов с рисками для ядерной безопасности.

Кроме того, в МАГАТЭ ранее сообщали, что российские атаки на критически важные энергетические объекты Украины не только оставили миллионы людей без стабильного электро- и теплоснабжения, но и существенно повысили риски для ядерной безопасности страны.

Напомним, в марте Запорожская атомная электростанция потеряла подключение к ключевой высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" и перешла на резервное питание.