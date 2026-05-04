МАГАТЭ сообщило об атаке возле Запорожской АЭС: под ударом была лаборатория радиационного контроля

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отреагировало на атаку беспилотника на объект радиационного контроля вблизи оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Инцидент произошел 3 мая.

"О жертвах не сообщается и пока неизвестно, нанес ли удар повреждения лаборатории, которая расположена за периметром ЗАЭС", — говорится в сообщении МАГАТЭ. Команда МАГАТЭ, которая находилась на месте, обратилась с запросом о доступе к атакованному объекту для оценки последствий.

При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что любые атаки вблизи ядерных объектов могут представлять угрозу ядерной безопасности.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко в штаб-квартире ООН заявил, что все военные действия вблизи ядерных объектов должны быть немедленно прекращены. С начала полномасштабной войны РФ против Украины зафиксировано 127 инцидентов с рисками для ядерной безопасности.

Кроме того, в МАГАТЭ ранее сообщали, что российские атаки на критически важные энергетические объекты Украины не только оставили миллионы людей без стабильного электро- и теплоснабжения, но и существенно повысили риски для ядерной безопасности страны.

Напомним, в марте Запорожская атомная электростанция потеряла подключение к ключевой высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" и перешла на резервное питание.