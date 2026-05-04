МАГАТЕ повідомило про атаку біля Запорізької АЕС: під ударом була лабораторія радіаційного контролю

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відреагувало на атаку безпілотника на об’єкт радіаційного контролю поблизу окупованої Росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Інцидент стався 3 травня.

"Про жертв не повідомляється і наразі невідомо, чи завдав удар пошкоджень лабораторії, яка розташована за периметром ЗАЕС", — сказано у повідомленні МАГАТЕ. Команда МАГАТЕ, яка перебувала на місці, звернулася із запитом про доступ до атакованого об’єкта для оцінки наслідків.

При цьому генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що будь-які атаки поблизу ядерних об’єктів можуть становити загрозу ядерній безпеці.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко у штаб-квартирі ООН заявив, що всі воєнні дії поблизу ядерних об’єктів мають бути негайно припинені. З початку повномасштабної війни РФ проти України зафіксовано 127 інцидентів із ризиками для ядерної безпеки.

Крім того, у МАГАТЕ раніше повідомляли, що російські атаки на критично важливі енергетичні об’єкти України не лише залишили мільйони людей без стабільного електро- та теплопостачання, а й суттєво підвищили ризики для ядерної безпеки країни.

Нагадаємо, у березні Запорізька атомна електростанція втратила підключення до ключової високовольтної лінії 750 кВ "Дніпровська" та перейшла на резервне живлення.