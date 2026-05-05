Атака дрона на Запорізьку АЕС: МАГАТЕ зафіксувало пошкодження обладнання

Команда МАГАТЕ виявила пошкодження обладнання радіаційного моніторингу на Запорізькій атомній станції після повідомлень про атаку безпілотника.

Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі X.

Фахівці відвідали лабораторію зовнішнього радіаційного контролю станції наступного дня після заяви про атаку дрона.

Під час огляду експерти зафіксували пошкодження частини метеорологічного обладнання, яке використовували для моніторингу. "Команда зафіксувала пошкодження частини метеорологічного обладнання лабораторії, яке більше не функціонує", — йдеться в повідомленні.

Запорізька АЕС є найбільшою атомною станцією в Європі та перебуває під окупацією з березня 2022 року. Україна наголошує, що станція залишається державною власністю.

Відео дня

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів, щоб уникнути ризиків для безпеки.

Раніше МАГАТЕ повідомляло про атаку безпілотника на об’єкт радіаційного контролю поблизу окупованої Запорізької АЕС 3 травня. Тоді інформації про жертв не було, а масштаби пошкоджень лабораторії залишалися невідомими.

Команда агентства, яка перебувала на місці, звернулася із запитом на доступ до об’єкта, щоб оцінити наслідки удару. Генеральний директор Рафаель Гроссі наголошував, що будь-які атаки поблизу ядерних об’єктів несуть ризики для безпеки.

Також заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко заявляв у штаб-квартирі ООН, що всі бойові дії біля ядерних об’єктів мають бути негайно припинені. Від початку повномасштабної війни зафіксовано 127 інцидентів із потенційними загрозами для ядерної безпеки.Раніше заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко у штаб-квартирі ООН заявив, що всі воєнні дії поблизу ядерних об’єктів мають бути негайно припинені. З початку повномасштабної війни РФ проти України зафіксовано 127 інцидентів із ризиками для ядерної безпеки.

Крім того, у МАГАТЕ раніше повідомляли, що російські атаки на критично важливі енергетичні об’єкти України не лише залишили мільйони людей без стабільного електро- та теплопостачання, а й суттєво підвищили ризики для ядерної безпеки країни.

Нагадаємо, у березні Запорізька атомна електростанція втратила підключення до ключової високовольтної лінії 750 кВ "Дніпровська" та перейшла на резервне живлення.