Найгірше просування на 14 кв. км: чому ЗС РФ провалили травневий "наступ", — DeepState

У травні 2026 року Збройні сили Російської Федерації окупували найменшу територію з жовтня 2023 року, розповіли аналітики проєкту DeepState. Росіяни захопили всього лише 14 кв. км. При цьому різниця з попереднім місяцем на порядок: тоді ішлося про 141 кв. км. Що відбувається з "наступом" ЗС РФ та з "просуванням" на усіх напрямках, якими вихвалялись у Кремлі.

Бійці ЗСУ звільнили більше території, ніж окупували російські війська, ідеться у повідомленні DeepState у Telegram-каналі. На думку аналітиків, на війні починається новий етап, пов'язаний з успішною роботою кількох нових посадовців та командувачів. Зокрема, до позитивних тенденцій причетний міністр оборони Михайло Федоров (з січня 2026 року), новий командувач угрупування "Схід" Віктор Ніколюк (з 16 квітня), також є інші вдалі призначення серед командирів бригад та корпусів. У дописі наголошується, що росіяни повністю провалили травневий наступ і показник в 14 кв. км — це "найгірший приріст з жовтня 2023-го".

Відео дня

Аналітики опублікували інфографіку з даними про просування ЗС РФ з червня 2024 року по травень 2026 року. Бачимо, що попереднє мінімальне просування, позначене DeepState, — це 115 кв. км у червні 2024 року. Тим часом у 2026 році у січні спершу було зростання площі окупації на 245 кв. км, а далі — зменшення у півтора раза (від 126 до 141 кв. км). Крім того, результат травня 14 кв. км — це у 10 разів менше, ніж у квітні, та у 17 разів менше, ніж у січні. Верхня лінія на зображенні — це кількість штурмів ЗС РФ, яка стрімко зросла на 37% до 7 тис. атак на місяць. Такий дисонанс з просуванням з'явився тому, що російське командування кидає "штурмові групи" у складі 1-2 осіб, які відразу знешкоджуються, пояснили DeepState.

Наступ РФ — інфографіка з просуванням та штурмами росіян, травень 2026, DeepState Фото: DeepState

Водночас аналітики визнають, що є загроза з інфільтрацією, коли ЗС РФ проникають в тили ЗСУ таємно, по одному, поступово підтягуючи групу солдатів. З іншого боку, Сили оборони навчились протидіяти такій тактиці й "флаговтиків" стає все менше. Також зауважується, що залишається складною ситуація на Костянтинівському напрямку.

"Перспективи для міста далеко не найкращі", — написали аналітики.

Наступ РФ — ділянка фронту з загрозою для Костянтинівки, травень 2026, DeepState Фото: DeepState

Ще одна особливість травня 2026 року — це "від'ємний приріст" окупованих територій. На DeepState пояснили, що з міркувань безпеки поки не можуть показати реальні результати просування ЗСУ, але "готові заявити", що успіхи справді є.

У дописі не конкретизують, яку орієнтовну площу могли повернути під контроль ЗСУ. На карті DeepState помітна одна блакитна зона, яка означає нещодавну деокупацію у районі Соснівки-Вороного-Январського. Площа цієї зони — близько 8 кв. км. Тим часом, якщо у РФ від'ємний приріст, то має іти мова про площу понад 14 кв. км.

Наступ РФ — ділянка фронту з просуванням ЗСУ, травень 2026, DeepState Фото: DeepStateMAP

Наступ РФ — деталі

Зазначимо, 29 травня медіа писали про виступ президента РФ Володимира Путіна, який висловився щодо швидкого завершення війни та успіху російських військ на фронті. Зі слів очільника Кремля, ЗС РФ успішно "просуваються" на усіх напрямках фронту в Україні й тому він очікує кінця бойових дій.

Тим часом на початку весни аналітики попереджали про можливі напрямки нового наступу ЗС РФ. Серед інших, розглядали навіть атаку на Одесу. Інші можливі ризики — наступ на Запоріжжя, на Слов'янськ, на Куп'янськ та на Суми.

Нагадуємо, 1 червня у РФ відреагували на питання, чому не били по Києву 31 травня: пояснили, що мають важливу причину, пов'язану з релігійними святами.