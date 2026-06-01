Гіркін заявив, що ЗСУ наступатимуть на Крим та форсують Дніпро: що показує карта

Збройні сили України можуть перейти в наступ на південному відтинку фронту, вважає "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін. Атака можлива, оскільки угрупування Збройних сил Російської Федерації не отримують вантажі по трасі Таганрог-Джанкой через регулярні удари дронів Hornet України. Які ознаки говорять про новий наступ ЗСУ та коли він може статись?

Завдяки ударам дронів Hornet Україна перерізала логістику на Крим, не допускає на півострів різні вантажі та паливо, визнав Гіркін у листі, переданому на волю з російської колонії. З його слів, таким чином ЗСУ діють у повній відповідності класичній військовій стратегії "ізоляція поля бою шляхом перерізання комунікацій противника на великій глибині". Через такі дії підрозділи ЗС РФ не отримують зброю та боєприпаси, втрачають сили, і тоді почнеться наступний етап операції — наступ на півдні. На думку Гіркіна, ЗСУ форсують Дніпро і зроблять ривок до Криму. За його оцінками, це може статись вже у червні 2026 року.

Допис Гіркіна з'явився 1 червня у відповідь на лист, у якому йому розповіли про вогневий контроль ЗСУ над трасою Таганрог-Джанкой. Траса іде окупованими територіями через Маріуполь на відстані 100 км від фронту. Вантажівки ЗС РФ з паливом, чи військова техніка, знищуються ударами далекобійних дронів Hornet зі Starlink та ШІ. Оскільки Hornet керується ШІ з "обмеженнями", то перервуть постачання і військових, і цивільних вантажів, вважає Гіркін. Завдяки цьому ослабнуть підрозділи на Кінбурнській косі, на лівобережжі Дніпра, і також на Кримському перешийку (прикривають шлях вглиб окупованого півострова).

Наступ ЗСУ — дорога з Маріуполя на Крим та підрозділи ЗС РФ, 1 червня Фото: DeepState

"Таким чином, це може свідчити про підготовку противником наступу на цьому напрямку. Він ізолює поле бою, робить неможливою швидке перекидання резервів і засобів ураження. Це не обов'язково, але, принаймні, така підозра має виникати", — написав Гіркін.

Певні підозри також викликає активізація дронів (морських та літаючих), які атакують позиції ЗС РФ з моря та вибивають засоби ППО, ідеться у дописі росіянина. З огляду на перелічені аргументи Гіркін підсумував, що може початись новий наступ ЗСУ у червні 2026 року, але це не точно.

"Тому незабаром, у червні, можна очікувати можливої (підкреслюю, можливої!) спроби противника атакувати Крим, висадити десант або здійснити перекид через Дніпро на цьому тепер відносно погано постачаному напрямку", — написав ексФСБшник.

Наступ ЗСУ — Гіркін про наслідки ударів Hornet для ЗС РФ на півдні, 1 червня Фото: Скриншот

Наступ ЗСУ — прогноз Гіркіна про прорив українців через Дніпро на Крим, 1 червня Фото: Скриншот

Наступ ЗСУ — деталі

Українське командування не інформувало про активізацію наступальних дій ЗСУ, а аналітики проєкту DeepState розповіли, що є успіхи не над Дніпром, а на сході — між Покровськом та Гуляйполем. Серед іншого, є підтверджене звільнення 8 кв. км, але є ймовірність визволення понад 14 кв. км.

Тим часом раніше про удари по логістиці РФ на півдні звітували бійці СБС та 1 корпусу НГУ "Азов". Повітряна операція почалась, орієнтовно, всередині квітні. коли БпЛА з'явились всередині Донецька, взяли під вогневий контроль навколишні траси на фронт та ліквідували групу ФСБ у центрі міста. На початку травня "Азов" показав, як ширяє над Маріуполем, знищуючи військову техніку ЗС РФ.

