"Мадяр" заявив, що незабаром Крим буде повністю ізольовано: коли це станеться, — Reuters

Крим незабаром опиниться у повній ізоляції завдяки подальшим ударам дронів Сил оборони України, ідеться в інтерв'ю командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді. Планування цієї спецоперації відбувається у глибокому підземному бункері, і для цього обробляють терабайти інформації. Як Україна можна відрізати окупований півострів від логістичних шляхів Збройних сил Російської Федерації?

Протягом останнього місяця рух транспорту на трасі Р-280 "Новоросія" скоротився на дві третини, сказав Бровді у коментарі агентству Reuters. Вказана ділянка є "критично важливим маршрутом постачання ЗС РФ". Протягом наступного місяця Україна візьме під повний контроль дороги на Крим, наголосив він.

Медіа поспілкувалось з Робертом Бровді та опублікувало короткий переказ розмови. Журналісти розповіли, що інтерв'ю відбулось у закритому бункері, а "Мадяр" тим часом "пив чай та курив сигарети". Військовий пояснив, що удари по цілях на трасі — це така ж проста справа, як "стріляти в куріпок у відкритому полі". З його слів, мета ударів — максимально ускладнити перебування ЗС РФ на ТОТ, щоб російські війська не могли просуватись вперед і щоб Москва була змушена їх відвести.

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"Ми ізолюємо Крим найближчим часом", — навело Reuters слова командира СБС.

У матеріалі також навели висновки аналітиків, які підтвердили успішність української кампанії мідлстрайків. Уточнюється, що завдяки мідлстрайкам призупинили просування російської армії та знищили засоби ППО, і тепер з'явилась можливість діпстрайків по нафтовій інфраструктурі РФ. Тим часом у статті є статистика роботи СБС. З'ясувалось, що пілоти СБС, які становлять 2,5% ЗСУ, відповідають за 30% втрат ЗС РФ протягом останніх 12 місяців. Крім того, протягом п'яти місяців 2026 року знешкодили 50 900 солдатів ЗС РФ. Середня ціна ураження одного солдата — 918 дол., середньодобовий результат — 337 ос. Серед 170 тис. уражених цілей — 174 засоби ППО, орієнтовною вартістю 5,4 млрд дол. Бровді також уточнив, що при плануванні та проведенні операцій використовують сучасні технології для аналізу даних, щоб усунути "людський фактор".

Удари по Криму — деталі

Зауважмо, "Мадяр" опублікував у мережі дані про трасу Р-280 "Новоросія" і пояснив, що дрони ЗСУ створили проблеми на відтинку у ТОТ Маріуполь- Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь. Командувач навів дані про зменшення на 70% кількості машин і при цьому наголосив, що поки не можна говорити по "повний вогневий контроль".

"11000 ТЗ/доба — загальний трафік ділянки інтересу трасою "Новоросія", в т.ч. вантажний — 3800 ТЗ/доба. Станом на початок червня склав 6500 ТЗ/доба, в т.ч. вантажний 1100 ТЗ/доба. 1100:3800 = мінус 71%", — порахував Бровді.

Зазначимо, у червні дрони ЗСУ почали системно бити по логістиці на півдні окупованих територій України. Під вогневим контролем опинилась траса через Маріуполь на Джанкой і мости на Кримському перешийку — на Чонгарі та біля Армянська.

Нагадуємо, колишній ефесбешник Ігор Гіркін заявив, що спершу Україна переріже логістику на півдні й потім почне наступальні дії: який напрямок, на думку росіянина, найбільш можливий.