Логістичний колапс в РФ: Чонгарський міст непридатний для руху, — командир штурмового полку

Чонгарський міст на тимчасово окупованій території Херсонщини зазнав критичних пошкоджень і наразі повністю непридатний для руху транспорту. Після ударів російські війська змушені змінювати логістику та шукати нові маршрути постачання через Крим.

Про це в ефірі "Суспільне Студія" повідомив командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов.

За його словами, пошкодження мосту є критичними для конструкції. Наразі ним не може рухатися ані вантажний, ані легковий транспорт, а для відновлення потрібні комплексні роботи.

Філатов розповів, що після ударів окупанти почали облаштовувати поруч понтонні переправи та переорієнтували постачання через Армянськ. Водночас українські військові контролюють ці маршрути.

“Сьогодні цей рух був повністю зупинений. Ми провели ще одну акцію. Пізніше розкажемо, як вона пройшла. Через те, що був пошкоджений Чонгарський міст, противник сконцентрував велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухалися саме через Армянськ”, — сказав Філатов.

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За його словами, під час удару українським військовим вдалося вразити вантажівки з паливом і боєприпасами. Йдеться приблизно про 50 машин, частину з яких було знищено.

Командир зазначив, що операції стали можливими завдяки спільному пункту управління, який Перший окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла створив разом із 475-м штурмовим полком. Його назвали “Епіцентр мультидоменних операцій”.

“Щодо Чонгарського мосту — рішення ухвалили, бо мали інформацію, що саме через нього ворог буде підвозити паливо. Від моменту рішення до виконання пройшло шість годин”, — повідомив військовий.

Філатов додав, що удари по логістичних маршрутах вже ускладнили забезпечення російських підрозділів. За його словами, російським військам доводиться шукати нові шляхи постачання та витрачати додаткові ресурси на відновлення транспортної інфраструктури.

Раніше в районі Чонгара на тимчасово окупованій території Херсонської області під час нічної атаки безпілотників пошкодили міст, який російські війська використовували для сполучення з окупованим Кримом. Після цього окупаційна влада перекрила рух через пункт пропуску "Джанкой" і спрямувала транспорт через "Армянськ" та "Перекоп".

9 червня міст зазнав повторного удару. Як повідомив "губернатор" окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо, об'єкт знову був пошкоджений, через що рух транспорту довелося призупинити.