Логистический коллапс в РФ: Чонгарский мост непригоден для движения, — командир штурмового полка

Чонгарский мост на временно оккупированной территории Херсонщины получил критические повреждения и сейчас полностью непригоден для движения транспорта. После ударов российские войска вынуждены менять логистику и искать новые маршруты снабжения через Крым.

Об этом в эфире "Суспільне Студія" сообщил командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий "Перун" Филатов.

По его словам, повреждения моста являются критическими для конструкции. Сейчас по нему не может двигаться ни грузовой, ни легковой транспорт, а для восстановления нужны комплексные работы.

Филатов рассказал, что после ударов оккупанты начали обустраивать рядом понтонные переправы и переориентировали поставки через Армянск. В то же время украинские военные контролируют эти маршруты.

"Сегодня это движение было полностью остановлено. Мы провели еще одну акцию. Позже расскажем, как она прошла. Из-за того, что был поврежден Чонгарский мост, противник сконцентрировал большое количество грузовиков с военными грузами, которые двигались именно через Армянск", — сказал Филатов.

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По его словам, во время удара украинским военным удалось поразить грузовики с топливом и боеприпасами. Речь идет примерно о 50 машинах, часть из которых была уничтожена.

Командир отметил, что операции стали возможными благодаря совместному пункту управления, который Первый отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайло создал вместе с 475-м штурмовым полком. Его назвали "Эпицентр мультидоменных операций".

"По Чонгарскому мосту — решение приняли, потому что имели информацию, что именно через него враг будет подвозить топливо. С момента решения до выполнения прошло шесть часов", — сообщил военный.

Филатов добавил, что удары по логистическим маршрутам уже усложнили обеспечение российских подразделений. По его словам, российским войскам приходится искать новые пути снабжения и тратить дополнительные ресурсы на восстановление транспортной инфраструктуры.

Ранее в районе Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области во время ночной атаки беспилотников повредили мост, который российские войска использовали для сообщения с оккупированным Крымом. После этого оккупационные власти перекрыли движение через пункт пропуска "Джанкой" и направили транспорт через "Армянск" и "Перекоп".

9 июня мост подвергся повторному удару. Как сообщил "губернатор" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо, объект снова был поврежден, из-за чего движение транспорта пришлось приостановить.