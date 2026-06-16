Долітають 2-35%: які результати атак по РФ показують дрони та ракети ЗСУ, — The Economist

Україна посилила далекобійні удари по Росії дронами та ракетами, але на сьогодні далеко не 100% засобів прориваються через російську систему протиповітряної оборони, написало медіа The Economist. Кращі результати показує зброя, яка летить зі швидкістю понад 350 км/год. У цьому контексті згадали про компанію Fire Point, у яку не вірять люди, які порозмовляли з західним ЗМІ.

Ефективність далекобійних ударів України складає від 2 до 35%, ідеться у матеріалі The Economist. Зауважується, що на лінії фронту ЗСУ ліквідовують більше солдатів РФ, ніж Кремль мобілізує. З огляду на це увага більше змістилась на повітряні атаки по тилах ЗС РФ та української армії. Медіа проаналізувало ефективність та перспективи діпстрайків України й написало, що місцеві експерти сумніваються у появі ракет — як для збиття балістики, так і для ударів по тилу.

У матеріалі пояснюється, що Україна та РФ використовують різні тактики повітряних атак. Росія має розвинуту ракетну програму, і тому, окрім маси дронів, активно використовує ракети різних типів. За оцінками розвідки, до кінця року росіяни виготовлять 700 "Іскандерів", 60 "Калібрів" та 30 "Цирконів". До всього, Москва переходить на виробництво "Шахедів" з китайськими реактивними двигунами, з якими важко боротись і комплексам ППО, і перехоплювачам. Тим часом Україна 30 років не розвивала ракетні технології й тому на сьогодні робить акцент на дронові далекобійні атаки, хоч і намагається отримати власну балістику та крилаті ракети, ідеться у статті. Ефективність досягання цілей перебуває у діапазоні 2-35%, при цьому кращі результати показують засоби ураження, які мають швидкість понад 350 км/год.

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"Україна відчайдушно хоче повернутися до обраної групи держав, які можуть масово виробляти балістичні та вдосконалені крилаті ракети, які важче перехопити та які є більш руйнівними при ударі", — написало медіа.

Щодо ракетних технологій України The Economist згадало комплекс "Сапсан\Грім-2" від заводу "Південмаш" та ракету FP-7 від Fire Point. Наголошується, що важливо не так виготовити ракету, як створити зброю, яка влучить точно в ціль. З огляду на проблеми з фінансуванням та відсутністю досвіду це може стати проблемою, зауважило медіа.

"Ракети набагато складніші за дрони, вимагаючи точності в усьому, від двигунів до авіоніки термінального наведення. Не можна сьогодні робити лопати, а завтра — ракети. В Україні справді є ракетна школа, але наші технології були заморожені на 40 років", — навели у статті думку ексзаступник начальника штабу ВМС України Андрія Риженка.

The Economist написало, що сумарна ефективність збиття дронів та ракет РФ перебуває на рівні 90%. Тим часом, якщо брати російську балістику, під час одного з останніх ударів ППО пройшли дві третини ракет. У матеріалі висловили сумнів, що Україна найближчим часом отримає протибалістику.

"Fire Point, український стартап з репутацією надто багатообіцяючого, заявляє, що розробляє нову протибалістичну ракету. Мало хто з інсайдерів вірить, що вона запрацює найближчим часом", — ідеться у статті.

Удари по РФ — деталі

Зазначимо, у червні Сили оборони України почали завдавати ракетних та дронових ударів по стратегічних та військових цілях у РФ. Зокрема, 9 червня стався приліт ракети "Фламінго" у Чебоксарах: влучили по заводу "ВНИИР-Прогресс", який випускає антени для "Шахедів" та "Іскандерів". OSINTери встановили, що ЗСУ запустили від п'яти ракет, а прилетіли точно в ціль дві. Разом з тим відбуваються системні удари по НПЗ у регіонах РФ поруч з Україною. Наприклад, 16 череня знов постраждав НПЗ у Краснодарському краї. До всього, прилетіло по НПЗ у Капотні під Москвою: після цього російська компанія "Татнефть" почала запроваджувати обмеження на продаж пального.

Нагадуємо, 16 червня у мережі опублікували кадри з заправок під Москвою, які показали, чи справді ефективні атаки дронів ЗСУ.