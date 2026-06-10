Два з п'яти "Фламінго": у РФ показали зблизька наслідки влучання по "ВНИИР-Прогресс" (відео)

Крилаті ракети "Фламінго" оминули засоби протиповітряної оборони та зруйнували корпус підприємства "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, розповіли у соцмережах. Росіяни опублікували відео з місця подій з руїнами будівлі та уламками невідомого походження. При цьому російські медіа вже 12 годин мовчать про інцидент, який відбувся за 900-1000 км від кордонів України.

Вдень 10 червня у російських пабліках з'явились якісні фото- та відеодокази з наслідками влучання "Фламінго" по підприємству ВПК РФ "ВНИИР-Прогресс", і ці кадри поширили у Telegram-каналі Exilenova+. З'ясувалось, що повністю зруйновано верхній поверх триповерхової будівлі, яка є, ймовірно, виробничим корпусом російського підприємства ВПК. Поруч — дев'ятиповерховий офісно-торгівельний центр, на якому вилетіли шибки з першого по останній поверх. Фокус зібрав інформацію про повітряну атаку України, підтверджену Генштабом ЗСУ.

На дев'ятисекундному відео з Чебоксар у кадрі з'явилась пошкоджена будівля з проломленим дахом, проломленими стінами та побитим третім та другим поверхами. Також помітні димні стовпи, яку тягнуться з кількох пробоїн: сліди займання, яке загасили російські пожежники. Навколо — кілька башт з платформами невідомого призначення. На площі перед пошкодженою будівлею — працівники МНС, поліція, три-п'ять чоловіків у військовій формі. Асфальт вкритий уламками різного розміру — від дрібних та ледь помітних до пластин метрової довжини.

Відео дня

Росіяни також розмістили у мережі кілька панорамних фото, які показали територію ураженого підприємства. Помітно, що будівлю покрили металевими решітками, які мали б вберегти від ударів FPV, але навряд чи захистили від діпстрайків і не захистили від ракет "Фламінго". Крім того, підприємство ВПК працювало через вулицю від офісного центру: засіб ураження влучив точно по заводу, не зачепивши цивільний об'єкт.

Ракета Фламінго — руйнування на "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, 10 червня Фото: Exilenova+

Ракета Фламінго — місцерозташування "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, 10 червня Фото: Exilenova+

Ракета Фламінго — деталі удару 10 червня

У каналі OSINTерів "КіберБорошно" опублікували візуалізацію траєкторії ракет "Фламінго", які під ранок 10 червня атакували завод "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах. Візуалізацію створили аналітики проєкту OCHI AI, які скористались повідомленнями з російських пабліків на шляху засобів ураження. З'ясувалось, що близько 4:25 ракети перетнули українсько-російський кордон у Бєлгородській області та попрямували на північний схід. На шляху до Чебоксар вони обійшли ділянку у Воронезькій області, а потім летіли через, орієнтовно, Тамбов, Пензу, Мордовію і нарешті дістались до Чувашії й Чебоксар. У момент підльоту до цілі зробили петлю. Також зафіксували три вибухи — дві десь у Чувашії, одну — на підльоті, а у самому місті — два влучання.

OSINTери підсумували, що ЗСУ могли запустити від п'яти ракет "Фламінго": три збили засобами ППО, а дві долетіли до "ВНИИР-Прогрес". На візуалізації вказано момент удару — це сталось о 5:51. Розрахунки показують, що відстань в 900 км (по прямій) від, умовно, Харкова до Чебоксар ракета пролетіла за 1 год 25 хвилин (орієнтовна швидкість близько 630 км/год, що близько до Х-101 ЗС РФ).

Ракета Фламінго — траєкторія від Бєлгорода до Чебоксар 10 червня Фото: OCHI AI

Російські провладні медіа, "РИА Новости" та ТАСС, зранку лаконічно повідомили про наліт на Чебоксари. Як заявив губернатор Ніколапаєв, начебто було пошкоджено "інфраструктурний об'єкт" і троє росіян отримали поранення. Про те, що сталось влучання по стратегічному підприємству "ВНИИР-Прогресс" росЗМІ не писали ні слова.

Зазначимо, Фокус писав про удар ракет "Фламінго" по заводу ВПК РФ у Чебоксарах. Зранку 10 червня у моніторингових пабліках з'явилась серія фото та відео з російського міста, розташованого за 900 км від України. Росіяни скаржились, що відбулася повітряна атака і сталось влучання. Над Чебоксарами здійнявся дим через удар по заводу "ВНИИР-Прогресс", який випускає навігаційні системи для "Шахедів", "Калібрів" та "І Іскандерів".

Нагадуємо, 10 червня медіа опублікувало супутникові фото влучання на мосту на Чонгарі: зафіксували серйозні пошкодження посеред автотраси.