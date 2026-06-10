Два из пяти "Фламинго": в РФ показали вблизи последствия попадания по "ВНИИР-Прогресс" (видео)

Крылатые ракеты "Фламинго" обошли средства противовоздушной обороны и разрушили корпус предприятия "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, рассказали в соцсетях. Россияне опубликовали видео с места событий с руинами здания и обломками неизвестного происхождения. При этом российские медиа уже 12 часов молчат об инциденте, который произошел за 900-1000 км от границ Украины.

Днем 10 июня в российских пабликах появились качественные фото- и видеодоказательства с последствиями попадания "Фламинго" по предприятию ВПК РФ "ВНИИР-Прогресс", и эти кадры распространили в Telegram-канале Exilenova+. Выяснилось, что полностью разрушен верхний этаж трехэтажного здания, которое является, вероятно, производственным корпусом российского предприятия ВПК. Рядом — девятиэтажный офисно-торговый центр, на котором вылетели стекла с первого по последний этаж. Фокус собрал информацию о воздушной атаке Украины, подтвержденную Генштабом ВСУ.

На девятисекундном видео из Чебоксар в кадре появилось поврежденное здание с проломленной крышей, проломленными стенами и побитым третьим и вторым этажами. Также заметны дымные столбы, которые тянутся из нескольких пробоин: следы возгорания, которое потушили российские пожарные. Вокруг — несколько башен с платформами неизвестного назначения. На площади перед поврежденным зданием — работники МЧС, полиция, три-пять мужчин в военной форме. Асфальт покрыт обломками разного размера — от мелких и едва заметных до пластин метровой длины.

Відео дня

Россияне также разместили в сети несколько панорамных фото, которые показали территорию пораженного предприятия. Заметно, что здание покрыли металлическими решетками, которые должны были бы уберечь от ударов FPV, но вряд ли защитили от дипстрайков и не защитили от ракет "Фламинго". Кроме того, предприятие ВПК работало через улицу от офисного центра: средство поражения попало точно по заводу, не задев гражданский объект.

Ракета Фламинго — разрушение на "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, 10 июня Фото: Exilenova+

Ракета Фламинго — месторасположение "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, 10 июня Фото: Exilenova+

Ракета Фламинго — детали удара 10 июня

В канале OSINTеров "КиберБорошно" опубликовали визуализацию траектории ракет "Фламинго", которые под утро 10 июня атаковали завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Визуализацию создали аналитики проекта OCHI AI, которые воспользовались сообщениями из российских пабликов на пути средств поражения. Выяснилось, что около 4:25 ракеты пересекли украинско-российскую границу в Белгородской области и направились на северо-восток. На пути к Чебоксарам они обошли участок в Воронежской области, а затем летели через, ориентировочно, Тамбов, Пензу, Мордовию и наконец добрались до Чувашии и Чебоксар. В момент подлета к цели сделали петлю. Также зафиксировали три взрыва: два где-то в Чувашии, один — на подлете, а в самом городе — два попадания.

OSINTеры подытожили, что ВСУ могли запустить от пяти ракет "Фламинго": три сбили средствами ПВО, а две долетели до "ВНИИР-Прогресс". На визуализации указан момент удара — это произошло в 5:51. Расчеты показывают, что расстояние в 900 км (по прямой) от, условно, Харькова до Чебоксар ракета пролетела за 1 час 25 минут (ориентировочная скорость около 630 км/ч, что близко к Х-101 ВС РФ).

Ракета Фламинго — траектория от Белгорода до Чебоксар 10 июня Фото: OCHI AI

Российские провластные медиа, "РИА Новости" и ТАСС, утром лаконично сообщили о налете на Чебоксары. Как заявил губернатор Николапаев, якобы был поврежден "инфраструктурный объект" и трое россиян получили ранения. О том, что произошло попадание по стратегическому предприятию "ВНИИР-Прогресс" росСМИ не писали ни слова.

Отметим, Фокус писал об ударе ракет "Фламинго" по заводу ВПК РФ в Чебоксарах. Утром 10 июня в мониторинговых пабликах появилась серия фото и видео из российского города, расположенного в 900 км от Украины. Россияне жаловались, что произошла воздушная атака и произошло попадание. Над Чебоксарами поднялся дым из-за удара по заводу "ВНИИР-Прогресс", который выпускает навигационные системы для "Шахедов", "Калибров" и "Искандеров".

Напоминаем, 10 июня медиа опубликовало спутниковые фото попадания на мосту на Чонгаре: зафиксировали серьезные повреждения посреди автотрассы.