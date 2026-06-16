Під Москвою спинили НПЗ після нальоту дронів ЗСУ: скільки пального втратили росіяни

Московський нафтопереробний завод, який належить компанії "Газпромнефть", після серії прямих влучань дронів України припинив роботу, повідомило агентство Reuters. Зауважується, що це найбільший постачальник палива для Москви та Московської області. Які наслідки української "ескалації" для бензину та дизеля, які зненацька стали дефіцитом у російській столиці?

Внаслідок атаки дронів отримала пошкодження установка первинної переробки нафти, яка забезпечувала 53% потужностей Московського НПЗ у Капоті, ідеться у матеріалі медіа. На території підприємства почалась пожежа і після цього завод закрили, повідомили журналістам два анонімних джерела. Тим часом на відео з місця ураження зафіксували язики полум'я, які охопили установку ЕЛОУ-АВТ, та стовпи диму, які виїдали росіянам очі. Мер Москви запевнив громадян, що усі дрони України успішно збиті засобами ППО, але про ураження НПЗ не сказав. Тим часом москвичі помітили, що не все гаразд, та вишикувались у великі черги на заправках, написало Reuters.

Відео дня

Джерела медіа додали, що незабаром відновить роботу ще одна установка первинної переробки нафти: коли саме це станеться, не уточнюється.

"Місцеві служби екстреної допомоги заявили, що пожежу було загашено і вона не вплинула на роботу – інформація, яку спростували джерела, що говорили на умовах анонімності", — розповіло агентству неназвані співрозмовники у РФ.

Московський НПЗ — це підприємство потужністю 11-12,15 млн тонн нафти на рік, яке забезпечує 40% потреб Московської області у бензині та 50-70% дизелю та гасу для столичних аеропортів. Орієнтовна потужність по бензину — 2,9 млн тонн на рік, по дизелю — 3,2 млн тонн на рік. На підприємстві працює дві первинних установки: АВТ-3 (меншою потужністю, близько 3 млн тонн на рік) та сучасніша ЕЛОУ-АВТ-6 (потужність близько 6 млн тонн на рік). Якщо працюватиме лише стара установка, то вона забезпечить ледь третину потреб москвичів у бензині та дизелі, показують розрахунки.

Удар по РФ — деталі атаки на НПЗ під Москвою

Зранку 16 червня у Telegram-каналі OSINTерів "КіберБорошно" підтвердили, що дрони вразили установку ЕЛОУ-АВТ-6 на НПЗ у Капотні. Аналітики також зауважили, що Україна могла використати комбінацію різних засобів ураження. Серед них — далекобійні дрони "Лютий", FP-1 або інші. OSINTер з ніком "Дніпро Гарбуз" встановив точні координати ураження — це точка 55.644373, 37.805448: саме тут палала труба, яка фігурувала на відео з місця подій.

Удар по РФ — точка влучання по НПЗ під Москвою, 16 червня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про повітряний удар по РФ, який відбувся в ніч на 16 червня і який зранку підтвердив Генштаб ЗСУ. У російських пабліках повідомили про звуки гучних вибухів, а потім з'явились кадри з влучанням дрона, вогнем у точці удару та хмарою вогню, яка піднялась над околицею Москви. При цьому Собянін заявив про начебто збиття 60 дронів над Московською областю і про те, що "уламки" пошкодили невказаний промисловий об'єкт. Тим часом Міноборони РФ повідомило про атаку 172 БпЛА: майже третина долетіли до російської столиці та пробили систему ППО.

Нагадуємо, медіа The Economist проаналізувало тактику ударів України та РФ й пояснило, чого не вистачає ЗСУ для більш ефективних повітряних атак.