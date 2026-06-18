"Зоряні війни" та Наполеон: мережу заполонили меми про удар по Московському НПЗ (фото)

18 червня жителі Москви зафіксували підрив пального на нафтопереробному заводі та політ кришки резервуара, яка здійнялась у повітря на десятки метрів, а потім упала, завдавши нової шкоди. Після дивовижних кадрів українці створили десятки мемів, у яких висміювали росіян та тішились влучному відпрацюванню діпстрайків України. При цьому згадали й "війну світів", і полтавського підпалювача, і Фокса Малдера, і Зеленського у роль Наполеона.

Після інциденту на Московському НПЗ Міноборони РФ відзвітувало про успішну роботу засобів ППО, які начебто збили усі 555 дронів, які атакували російську територію. Втім, дим та вогонь на околиці Москви, на відстані 15 км від Кремля, спростував заяви російського командування. Фокус зібрав меми, які створили українці у відповідь на влучання дронів ЗСУ.

У мережі з'явились десятки жартівливих зображень, при цьому авторів встановити неможливо, оскільки ідеться про народну творчість. Меми поширились, наприклад, у соцмережі X чи у месенджері Telegram. Українці згадали Путіна, інопланетян і план Кремля "окупувати Київ на 3 дні".

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Серед мемів є жартівливе відео, яке з'явилось в акаунті hochu_dodomu: обіграли персонажа радянської стрічки "Іван Васильович [цар Іван Грозний — ред.] міняє професію". Головний герой, російський цар, хазяйським оком поглянув на задимлену Москву і потім каже, що бачить "красоту" (або ж "лєпоту)".

Вибухи в Москві — мем про Івана Грозного та "лєпоту", 18 червня Фото: X (Twitter)

Також є серія зображень, на яких обіграли кришку резервуара, яка злетіла у повітря. На одному мемі — просто хмара з кришкою-капелюхом, на іншому — ця ж хмара "відзначає" влучність українського дрона.

Вибухи в Москві — мем про "хмару в капелюсі", 18 червня

Вибухи в Москві — мем про "знімання капелюха", 18 червня Фото: З відкритих джерел

Українці також згадали про комп'ютерні ігри та жартівливо зауважили, що Москва заробила "вуаль пітьми", яку придбали за певну кількість ігрової валюти.

Вибухи в Москві — мем про "вуаль пітьми", 18 червня Фото: X (Twitter)

Вибухи в Москві — мем про купівлю "вуалі пітьми", 18 червня Фото: З відкритих джерел

Комік Антон Тимошенко пригадав, як президент РФ Володимир Путін під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ-2026) сказав російським солдатам "работайте, братья". Після влучання по Московському НПЗ з'ясувалось, що насправді це було звернення до українців, які до нього прислухались.

Вибухи в Москві — мем про "работайтє братья", 18 червня Фото: X (Twitter)

Вибухи в Москві — мем про "українці працюють", 18 червня Фото: X (Twitter)

На інцидент у Москві також відреагували на порталі айтішників DOU. У дописі в X зауважили, що "Київ за три дні" перетворився на "бензин не більше 20 л на руки".

Вибухи в Москві — мем з лімітами на пальне, 18 червня Фото: X (Twitter)

У соцмережі X тим часом напророкували початок "першої мемної війни" і показали зображення вибухів у Москві як картину у розкішній рамці, якою любуються в Ермітажі.

Вибухи в Москві — мем з картиною в Ермітажі, 18 червня Фото: X (Twitter)

Серед інших, фігурував так званий "полтавський підпалювач", який прославився фразою "нравиться, як воно горить, а всі бігають та суєтяться". На одному з мемів бачимо "відомого" українця, який радіє справді великій пожежі у Москві.

Вибухи в Москві — мем з полтавським підпалювачем, 18 червня Фото: Скриншот

Українці також обіграли можливість атаки інопланетян, що стало особливо актуальним на тлі публікацій ЦРУ про НЛО. Серед мемів бачимо фото вибуху у Москві у супроводі фрази "I want to believe" спецагента ФБР Фокса Малдера з серіалу "Цілком таємно" (The X-Files).

Вибухи в Москві — мем з "I want to believe", 18 червня

Крім інопланетян з X-Files згадали інші голівудські блокбастери — від "Війни світів" до "Дня незалежності". У одному мемі кришку резервуара перетворили у літаючу тарілку, яка випалює лазером москвичів. На іншому показали потужну променеву зброю, яка у фільмі випалила Нью-Йорк, а в нашому випадку — російську столицю.

Вибухи в Москві — мем з "движухою", 18 червня Фото: З відкритих джерел

Вибухи в Москві — мем з "війною світів", 18 червня Фото: Скриншот

Росіяни тим часом пригадали вихваляння мера Москви Сергія Собяніна, який запевняв, що навколо столиці встановили "найкраще у світі ППО". У мережі опублікували рекламний плакат, на якому Собянін демонструє реальні можливості російської системи оборони.

Вибухи в Москві — мем з Собяніним та ППО РФ, 18 червня Фото: X (Twitter)

Особливий напрямок українських мемів — це особливості минулого президента Володимира Зеленського. Серед іншого, створили колаж з його роллю імператора Наполеона, який спалив Москву у 1812 році, та російської столиці, палаючої 18 червня 2026 року. Крім того, обіграли національність українського глави держави: є мем, у якому літаючу кришку від резервуара перетворили на єврейський головний убір кіпу (ярмулку).

Вибухи в Москві — мем з Зеленським та Наполеоном, 18 червня Фото: Соцмережі

Вибухи в Москві — мем з Зеленським та кіпою, 18 червня Фото: Соцмережі

Є жартівливі зображення, які зрозуміють і американці. Наприклад, у хмарі диму над Московським НПЗ впізнали американського актора Джеррі Мессінга, який начебто знімає кепку. Мессінг став відомим завдяки акторським фото для кастингу, які перетворились на меми для показу "хорошого хлопця".

Вибухи в Москві — мем з Джеррі Мессінгом та кришкою резевуара, 18 червня Фото: З відкритих джерел

Вибухи в Москві — фото актора Джеррі Мессінга

Володимиру Путіну дістався персональний мем від українців, на якому у російського президента відірвало частину черепа після підриву Московського НПЗ.

Вибухи в Москві — мем про Путіна та кришку резевуара, 18 червня Фото: З відкритих джерел

Вибухи в Москві — деталі атаки 18 червня

Зазначимо, 18 червня мер Москви Сергій Собянін визнав, що російська столиця впродовж ночі відбивала масовану атаку безпілотників, внаслідок якої справді постраждав важливий об'єкт. Тим часом у російських пабліках з'явились відео від москвичів, як фіксували прильоти на Московському НПЗ, на підмосковній нафтобазі, і також падіння уламків на кілька торгівельних центрів.

Нагадуємо, попередня атака на Московський НПЗ у Капотні відбулась в ніч на 17 червня. Після цього у мережі з'явились кадри з кілометровими чергами на заправках Москви, а агентство Reuters написало, що НПЗ зупинив роботу.