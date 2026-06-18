Московський НПЗ атакували дрони: спалахнула пожежа, над містом густий чорний дим (відео)

Безпілотники вранці 18 червня досягли Московського нафтопереробного заводу в районі Капотня попри роботу російської ППО. На підприємстві спалахнула пожежа, а над містом піднялися густі клуби чорного диму.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін. За його словами, впродовж ночі та ранку сили ППО відбивали масовану атаку безпілотників на російську столицю.

Мешканці Москви та Підмосков'я повідомляли про масовий проліт дронів. Telegram-канал Exilenova+ опублікував відео місцевих жителів, де видно кілька осередків займання на території нафтопереробного підприємства, а густий чорний дим був помітний з різних районів міста.

О 6-й годині ранку Собянін визнав, що частині безпілотників вдалося досягти цілі.

“Сили ППО продовжують відбивати масовану атаку. Кільком безпілотникам вдалося дістатися до МНПЗ. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків”, — написав він.

Відео дня

До цього мер Москви неодноразово повідомляв про збиття дронів. Спочатку він заявив про знищення 15 безпілотників, згодом — ще семи, шести, п'яти та дев'яти. О 6:46 Собянін повідомив про 43 нібито збиті БПЛА, а о 7:24 заявив, що система ППО Міноборони РФ знищила вже 52 безпілотники, які летіли на Москву.

Також, за словами Собяніна, уламки одного з дронів впали на території торговельного центру “Садовод”, де було зафіксовано незначні пошкодження будівлі. Постраждалих, за його твердженням, немає.

Московський нафтопереробний завод розташований у районі Капотня на південному сході Москви.

Українська сторона на момент публікації новини офіційно не коментувала атаку.

Найбільший НПЗ Москви вже не вперше під ударом

Під час атаки безпілотників вранці 17 червня під удар потрапив Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. У мережі з'явилися відео, на яких видно пожежу на території підприємства та густий чорний дим, що піднімався над містом.

Мер Москви Сергій Собянін визнав, що частині дронів вдалося досягти МНПЗ. За його словами, після влучань на об'єкті розпочали ліквідацію наслідків.

Московський нафтопереробний завод розташований приблизно за 15 кілометрів від Кремля. Підприємство є найбільшим НПЗ російської столиці та забезпечує до 40% паливного ринку Москви, а також близько 70% потреб Москви й області у бензині.

Раніше російська влада заявляла про десятки нібито збитих безпілотників під час масованої атаки на Москву та Підмосков'я.

Раніше, у ніч на 11 червня, безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Однією з цілей став Афіпський нафтопереробний завод, де після влучання виникла масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та яскраві спалахи, тоді як російська влада заявляла про роботу систем ППО поблизу Краснодара.

Крім того, 10 червня серія потужних вибухів пролунала в російських Чебоксарах, розташованих приблизно за тисячу кілометрів від українського кордону. За даними OSINT-каналів, під удар міг потрапити завод “ВНИИР-Прогресс”, який виробляє компоненти для російського озброєння. Після атаки над містом піднявся густий чорний дим, а аналітики припускали, що для удару могли використати українські ракети FP-5 “Фламінго”.