Московский НПЗ подвергся атаке дронов: вспыхнул пожар, над городом поднялся густой черный дым (видео)

Утром 18 июня беспилотники достигли Московского нефтеперерабатывающего завода в районе Капотни, несмотря на действия российской ПВО. На предприятии вспыхнул пожар, а над городом поднялись густые клубы черного дыма.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в течение ночи и утра силы ПВО отражали массированную атаку беспилотников на российскую столицу.

Жители Москвы и Подмосковья сообщали о массовом пролете дронов. Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео местных жителей, на котором видны несколько очагов возгорания на территории нефтеперерабатывающего предприятия, а густой чёрный дым был заметен из разных районов города.

В 6 часов утра Собянин признал, что части безпилотников удалось достичь цели.

"Силы ПВО продолжают отражать массированную атаку. Нескольким беспилотникам удалось добраться до МНПЗ. Принимаются меры по ликвидации последствий", — написал он.

Відео дня

До этого мэр Москвы неоднократно сообщал о сбитых дронах. Сначала он заявил об уничтожении 15 беспилотников, затем — ещё семи, шести, пяти и девяти. В 6:46 Собянин сообщил о 43 якобы сбитых БПЛА, а в 7:24 заявил, что система ПВО Минобороны РФ уничтожила уже 52 беспилотника, летевших на Москву.

Кроме того, по словам Собянина, обломки одного из дронов упали на территории торгового центра "Садовод", где были зафиксированы незначительные повреждения здания. По его словам, пострадавших нет.

Московский нефтеперерабатывающий завод расположен в районе Капотня на юго-востоке Москвы.

На момент публикации новости украинская сторона официально не прокомментировала эту атаку.

Крупнейший НПЗ Москвы уже не впервые подвергается ударам

Во время атаки беспилотников утром 17 июня под удар попал Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни. В сети появились видео, на которых видно пожар на территории предприятия и густой чёрный дым, поднимавшийся над городом.

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что части дронов удалось достичь МНПЗ. По его словам, после попаданий на объекте приступили к ликвидации последствий.

Московский нефтеперерабатывающий завод расположен примерно в 15 километрах от Кремля. Предприятие является крупнейшим НПЗ российской столицы и обеспечивает до 40 % топливного рынка Москвы, а также около 70 % потребностей Москвы и области в бензине.

Ранее российские власти заявляли о десятках якобы сбитых беспилотников во время массированной атаки на Москву и Подмосковье.

Ранее, в ночь на 11 июня, беспилотники атаковали Краснодарский край России. Одной из целей стал Афипский нефтеперерабатывающий завод, где после попадания возник крупный пожар. Местные жители сообщали о взрывах и ярких вспышках, в то время как российские власти заявляли о работе систем ПВО вблизи Краснодара.

Кроме того, 10 июня в российских Чебоксарах, расположенных примерно в тысяче километров от украинской границы, прогремела серия мощных взрывов. По данным OSINT-каналов, под удар мог попасть завод "ВНИИР-Прогресс", производящий компоненты для российского вооружения. После атаки над городом поднялся густой черный дым, а аналитики предполагали, что для удара могли быть использованы украинские ракеты FP-5 "Фламинго".