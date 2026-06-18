"Воювати по-справжньому": у Держдумі РФ закликали бити по мостах та залізниці через удар по Москві

Член комітету Державної думи Росії Олексій Журавльов розхвилювався через атаку дронів на Москву та влучання по Московському нафтопереробному заводу та закликав росіян почати справжню війну проти українців. При цьому російський топпосадовець не згадав про події чотирирічної війни, яка вже триває, та обійшов питання протиповітряної оборони, яка щільним кільцем оточує столицю. Які цивільні цілі в Україні пропонує обрати російський сенатор?

Коментар Журавльова опублікувало росЗМІ "Газета.ru" вдень 18 червня, після свіжої атаки на Москву за участю майже тисячі українських засобів ураження. Сенатор Держдуми РФ заявив, що росіяни повинні завдавати ударів по цивільній транспортній інфраструктурі України: наприклад, по мостах, тунелях, залізничних станціях. На думку Журавльова, якщо розбити логістику, то зразу настане "капітуляція Києва", і це ясно, як "білий день".

Через масований наліт на Москву ЗС РФ "потрібно воювати по-справжньому", навели росЗМІ слова політика. Також Журавльов заявив, що необхідно "обнулити всю логістику". Серед його пропозицій — повне знищення України, оскільки вона існуватиме як "націоналістична, напхана західною зброєю" країна, доти буде небезпека для РФ. Сенатор Держдуми також заявив, що росіянам слід провести широкомасштабну армійську операцію, яка "виведе війська до Дніпра та визволить Київ".

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"Щоб припинити всі ці нальоти, достатньо капітуляції Києва — це ясно як білий день", — сказав Журавльов.

Навівши короткий коментар російського сенатора росЗМІ повідомило, що над Москвою збили 194 дрони й при цьому закрили усі аеропорти та затримали 250 рейсів. ТАСС зауважило, що це найбільша атака на столицю протягом останніх двох років війни. Крім того, згадали виступ глави комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова, який 16 червня сказав, що РФ має "найсильнішу у світі ППО" і додаткових засобів для захисту Москви не потрібно.

Вибухи у Москві — деталі

Тим часом OSINTер та журналіст Марк Крутов (Mark Krutov) з медіа "Радіо Свобода" співставив точку влучання по НПЗ та карту засобів ППО у Москві. З'ясувалось, що точка оточена "Панцирями", які не помітили ударних дронів на шляху до цілі. Також бачимо, що мінімум три ЗГРК "Панцир" (дальність від 1,2 до 40 км) стоять на відстані 2-4 км від точки удару по НПЗ (орієнтовно, 55.64437, 37.80544).

Вибухи у Москві — деталі влучання по НПЗ у Капотні та точки ППО, 18 червня Фото: Mark Krutov (kromark) / X

Міноборони РФ підсумовувало добову повітряну атаку 17-18 червня. Російське командування заявило, що начебто по росіянах вдарили 992 дронів і були навіть чотири далекобійні ракети та 10 КАБів. При цьому 555 дронів летіли в ніч з 17 на 18 червня. Засоби ураження загрожували 18 російським регіонам РФ і також ТОТ Криму, ідеться у звіті Міноборони. Серед них — Москва та Московська область.

Відомство не коментувало заяву мера Москви Сергія Собяніна, який сказав про влучання на околицях столиці. Тим часом російські пабліки заповнені кадрами диму та пожеж після прильотів чи "падіння уламків" на Московському НПЗ в Капоті (палає та димить у п'яти точках), на ТЦ "Садовод" та "Белая Дача" тощо.

Нагадуємо, Фокус зібрав меми, які створили українці під враженням двох поспіль влучань по Московському НПЗ.