Дроны атаковали Москву: Лавров пригрозил регулярными массированными ударами

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставленная Путиным задача выполняется, комментируя масштабную атаку дронов на НПЗ в Москве.

"Россия будет наносить регулярные массированные удары по объектам ВСУ в ответ на теракты Киева, поставленная Путиным задача выполняется", — заявил Сергей Лавров, комментируя атаку дронов на Москву, его цитирует ряд российских изданий, в том числе RT.

"Только слов в ответ на действия Киева недостаточно", — добавил Лавров.

Сам Путин атаку не комментировал. Он сейчас находится на саммите в Казани.

При этом государственные каналы России уделили крупнейшей за все время войны атаке дронов на Москву около минуты.

Федеральные телеканалы сообщили об этой атаке, но уделили этому минимум эфирного времени. Например на "Первом канале" ведущая примерно за 20 секунд зачитала сводку мэра Москвы Сергея Собянина о количестве сбитых дронов, ударе по Московскому НПЗ и торговому центру "Садовод". Затем диктор со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева упомянула о поврежденных домах в Подмосковье.

Відео дня

"Никто не пострадал, людям окажут всю необходимую помощь, на месте работают оперативные службы", — заключила ведущая.

В утреннем выпуске новостей "России 1" массированной атаке дронов посвятили 36 секунд. Телеканал тоже ограничился пересказом сообщения Собянина о количестве сбитых беспилотников и ударе по НПЗ. Другие последствия налета не упоминались. Видео также не показывали.

Напоминим, что сенатор Госдумы РФ отреагировал на взрывы в Москве и пояснил, какие цели должны выбрать ВС РФ, чтобы "начать действовать по-настоящему".

Также стало известно, что в Москве не было никаких оповещений об атаке дронов, как и воздушной тревоги. А про бомбоубежища им официально не сообщают, потому что "нет мобилизации" и не объявлено военное время.