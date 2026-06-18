"Еще не время": в Москве заявили, что не откроют бомбоубежища и даже не скажут, где они находятся

Администрация городского округа Котельники, который находится вблизи атакованного московского НПЗ, отказалась раскрывать гражданам, где находятся бомбоубежища. Потому что эти сведения до них донесут только в "военное время".

"Размещение защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории городского округа, будет доведено до населения в период мобилизации и в военное время", — ответила администрация городского округа жителю, который пожаловался в соцсетях на бездействие властей. Также жители жаловались на отсутствие оповещений и воздушных тревог, пишет издание Daily Storm.

Примечательно, что формально Владимир Путин не отменял указ о мобилизации от сентября 2022 года, и правила этого периода должны действовать и сегодня.

Бомбоубежища пока откроют и не расскажут, где они

Ранее жители Москвы и области массово жаловались, что даже во время массированных атак беспилотников на столичный регион власти не включают сирены тревоги и не отправляют СМС-оповещения.

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В администрации Котельников ответили, что оповещения должны срабатывать в автоматическом режиме. Также объяснили, что оповещения – это крайняя мера, которая включается только при "прямой, подтвержденной угрозе жизни на конкретной территории".

Москвичей не будут оповещать об атаках, чтоб не было паники

"Если сирена молчит — значит, по оценке военных и МЧС, прямой опасности для вашей жизни в эту секунду нет", — сообщили власти, отметив, что массовое оповещение "провоцирует панику на дорогах, в общественных местах".

"В момент, когда люди выбегают на улицы и начинают звонить друг другу, парализуется работа экстренных служб. Главное правило: Если сирена молчит — значит, службы контролируют ситуацию. Берегите себя и не поддавайтесь провокациям!" – сообщили в администрации.

В администрации Орехово-Зуево на схожие жалобы жителей отреагировали так: "Решение о запуске систем оповещения населения, включение сирен, принимается исходя из складывающейся оперативной обстановки и только при наличии непосредственной угрозы. При этом включение сирен планируется только в случаях непосредственной угрозы конкретным объектам или районам".

В феврале 2026 года глава МЧС и бывший адъютант Владимира Путина Александр Куренков заявил, что его ведомство восстановит 20 тыс. укрытий в 82 регионах России.

5 июня в МЧС РФ обещали, что вскоре граждане смогут отслеживать адреса бомбоубежищ на портале "Госуслуги". Такой функции там до сих пор нет.

А власти Краснодара, Екатеринбурга и прочих крупных российских городов и регионов в итоге признались, что денег на ремонт бомбоубежищ у них нет.

Напомним, в ночь на 18 июня Силы обороны Украины вновь нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Московской области РФ. На территории предприятия были зафиксированы попадания и масштабный пожар.

А в ночь на 11 июня беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Среди целей был Афипский нефтеперерабатывающий завод, где после попадания вспыхнул масштабный пожар. Местные жители сообщали о взрывах и ярких вспышках, а российские власти заявляли о работе противовоздушной обороны вблизи Краснодара.