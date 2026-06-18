Поразили несколько целей: в СБУ раскрыли подробности массированной атаки на Московский НПЗ (видео)

В ночь на 18 июня Силы обороны Украины вновь нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Московской области РФ. На территории предприятия были зафиксированы попадания и масштабный пожар, в ходе которого возникло не менее пяти очагов возгорания.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным СБУ, удар по предприятию нанесли бойцы Центра спецопераций "Альфа" совместно с другими подразделениями Сил обороны. Предварительно установлено, что украинские беспилотники поразили резервуарный парк, установку первичной переработки нефти и установку гидроочистки дизельного топлива.

В Генштабе отметили, что мощность Московского НПЗ превышает 12 млн тонн нефти в год, а само предприятие задействовано в обеспечении российской армии. По предварительным данным о местоположении, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью также были поражены цели в Ростовской области РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

"Вполне справедливый ответ на российские удары по нашим городам и населённым пунктам и ещё один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину", — заявил он.

Помимо Московского НПЗ, в Ростовской области РФ был поражён нефтебаза "Гуково". Там также зафиксировали попадание и пожар. По данным Генштаба, объект используется для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов, обеспечивающих работу военной и транспортной инфраструктуры государства-агрессора.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по автомобильному мосту через реку Калка возле Гранитного в Донецкой области и по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Раздольного в оккупированном Крыму. Эти объекты использовались для военных перевозок и логистики оккупационных войск.

Кроме того, в районе Соледара был нанесен удар по командному пункту оккупантов, а в Мариуполе, Пятиполье и вблизи Бойковского — по складам горюче-смазочных материалов и материально-технических средств противника.

В Генштабе также подтвердили результаты предыдущих ударов по российской инфраструктуре. В частности, после атаки на станцию "Палкино" в Ярославской области было уничтожено семь резервуаров общим объемом 95 тысяч кубометров, а на объектах в Волгоградской области и Краснодарском крае подтверждены повреждения резервуаров и участка нефтепровода.

Московский НПЗ подвергается обстрелу уже не в первый раз

Московский нефтеперерабатывающий завод уже неоднократно становился целью атак беспилотников. В частности, утром 17 июня дроны нанесли удар по предприятию в районе Капотни. В сети появились кадры пожара на территории завода и густого черного дыма, который был виден над городом.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что часть беспилотников достигла территории МНПЗ. После попаданий на объекте начались работы по ликвидации последствий.

Предприятие расположено примерно в 15 километрах от Кремля и является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом российской столицы. Оно обеспечивает значительную часть топливного рынка Москвы, в частности, большую часть потребностей города и области в бензине.

Тогда российские власти также сообщали о якобы десятках сбитых беспилотников во время массированной атаки на Москву и Подмосковье.

Напомним, что в ночь на 11 июня беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Среди целей был Афипский нефтеперерабатывающий завод, где после попадания вспыхнул масштабный пожар. Местные жители сообщали о взрывах и ярких вспышках, а российские власти заявляли о работе противовоздушной обороны вблизи Краснодара.