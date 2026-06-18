Влучили в кілька цілей: в СБУ розкрили деталі масованої атаки на Московський НПЗ (відео)

У ніч на 18 червня Сили оборони України повторно уразили Московський нафтопереробний завод у Московській області РФ. На території підприємства зафіксували влучання та масштабну пожежу, де виникло щонайменше п’ять осередків горіння.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними СБУ, удар по підприємству завдали воїни Центру спецоперацій “Альфа” разом з іншими складовими Сил оборони. Попередньо, українські безпілотники влучили в резервуарний парк, установку первинної переробки нафти та установку гідроочищення дизельного пального.

У Генштабі зазначили, що потужність Московського НПЗ перевищує 12 млн тонн нафти на рік, а саме підприємство задіяне у забезпеченні російської армії. За попереднім геолокуванням, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі також були уражені цілі в Ростовській області РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

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“Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину”, — заявив він.

Крім Московського НПЗ, у Ростовській області РФ було уражено нафтобазу “Гуково”. Там також зафіксували влучання та пожежу. За даними Генштабу, об’єкт використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів, які забезпечують роботу військової та транспортної інфраструктури держави-агресора.

Також українські військові завдали ударів по автомобільному мосту через річку Калка біля Гранітного на Донеччині та залізничному мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного в окупованому Криму. Ці об’єкти використовувалися для військових перевезень і логістики окупаційних військ.

Окрім цього, у районі Соледара уразили командний пункт окупантів, а в Маріуполі, П’ятипіллі та поблизу Бойківського — склади паливно-мастильних матеріалів і матеріально-технічних засобів противника.

У Генштабі також підтвердили результати попередніх ударів по російській інфраструктурі. Зокрема, після атаки на станцію “Палкіно” в Ярославській області було знищено сім резервуарів загальним об’ємом 95 тисяч кубометрів, а на об’єктах у Волгоградській області та Краснодарському краї підтверджено пошкодження резервуарів і ділянки нафтопроводу.

У Московський НПЗ влучають вже не вперше

Московський нафтоперереробний завод уже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників. Зокрема, вранці 17 червня дрони завдали удару по підприємству в районі Капотня. У мережі опублікували кадри пожежі на території заводу та густого чорного диму, який було видно над містом.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив, що частина безпілотників досягла території МНПЗ. Після влучань на об'єкті розпочали роботи з ліквідації наслідків.

Підприємство розташоване приблизно за 15 кілометрів від Кремля та є найбільшим нафтопереробним заводом російської столиці. Воно забезпечує значну частину паливного ринку Москви, зокрема більшість потреб міста та області в бензині.

Тоді російська влада також повідомляла про нібито десятки збитих безпілотників під час масованої атаки на Москву та Підмосков'я.

Нагадаємо, що в ніч на 11 червня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Серед цілей був Афіпський нафтопереробний завод, де після влучання спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та яскраві спалахи, а російська влада заявляла про роботу протиповітряної оборони поблизу Краснодара.