"Ще не час": у Москві заявили, що не відкриватимуть бомбосховища і навіть не скажуть, де вони розташовані

Адміністрація міського округу Котельники, який розташований поблизу атакованого московського НПЗ, відмовилася повідомляти громадянам, де знаходяться бомбосховища. Адже цю інформацію їм повідомлять лише у "воєнний час".

"Інформація про розташування захисних споруд цивільної оборони, розташованих на території міського округу, буде доведена до відома населення під час мобілізації та у воєнний час", — відповіла адміністрація міського округу мешканцю, який поскаржився у соцмережах на бездіяльність влади. Також мешканці скаржилися на відсутність оповіщень та повітряних тривог, пише видання Daily Storm.

Примітно, що формально Володимир Путін не скасовував указ про мобілізацію від вересня 2022 року, і правила того періоду мають діяти й сьогодні.

Про бомбосховища поки що не повідомлять і не розкажуть, де вони знаходяться

Раніше мешканці Москви та області масово скаржилися, що навіть під час масштабних атак безпілотників на столичний регіон влада не вмикає сирени тривоги та не надсилає SMS-повідомлень.

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В адміністрації Котельників відповіли, що оповіщення мають спрацьовувати в автоматичному режимі. Також пояснили, що оповіщення — це крайній захід, який застосовується лише у разі "прямої, підтвердженої загрози життю на конкретній території".

Мешканців Москви не повідомлятимуть про атаки, щоб не викликати паніки

"Якщо сирена мовчить — це означає, що, за оцінкою військових та МНС, прямої небезпеки для вашого життя в цю мить немає", — повідомили власті, зазначивши, що масове оповіщення "викликає паніку на дорогах та в громадських місцях".

"У той момент, коли люди вибігають на вулиці й починають дзвонити одне одному, робота екстрених служб паралізується. Головне правило: якщо сирена мовчить — значить, служби контролюють ситуацію. Бережіть себе і не піддавайтеся провокаціям!" — повідомили в адміністрації.

В адміністрації Орехово-Зуєво на подібні скарги мешканців відреагували так: "Рішення про запуск систем оповіщення населення та увімкнення сирен ухвалюється з огляду на оперативну ситуацію, що складається, і лише за наявності безпосередньої загрози. При цьому увімкнення сирен планується лише у випадках безпосередньої загрози конкретним об’єктам або районам".

У лютому 2026 року голова МНС та колишній ад'ютант Володимира Путіна Олександр Куренков заявив, що його відомство відновить 20 тис. укриттів у 82 регіонах Росії.

5 червня у МНС РФ пообіцяли, що незабаром громадяни зможуть переглядати адреси бомбосховищ на порталі "Держпослуги". Такої функції там досі немає.

А влада Краснодара, Єкатеринбурга та інших великих російських міст і регіонів зрештою визнала, що грошей на ремонт бомбосховищ у них немає.

Нагадаємо, в ніч на 18 червня Сили оборони України знову завдали удару по Московському нафтопереробному заводу в Московській області РФ. На території підприємства було зафіксовано влучання та масштабну пожежу.

А в ніч на 11 червня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Серед цілей був Афіпський нафтопереробний завод, де після влучання спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та яскраві спалахи, а російська влада заявляла про роботу протиповітряної оборони поблизу Краснодара.