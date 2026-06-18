Дрони атакували Москву: Лавров пригрозив регулярними масованими ударами

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що поставлене Путіним завдання виконується, коментуючи масштабну атаку дронів на НПЗ у Москві.

"Росія завдаватиме регулярних масованих ударів по об’єктах ЗСУ у відповідь на теракти Києва, поставлене Путіним завдання виконується", — заявив Сергій Лавров, коментуючи атаку дронів на Москву; його цитують низка російських видань, зокрема RT.

"Лише слів у відповідь на дії Києва недостатньо", — додав Лавров.

Сам Путін не прокоментував цю атаку. Зараз він перебуває на саміті в Казані.

При цьому державні канали Росії приділили найбільшій за весь час війни атаці дронів на Москву близько хвилини.

Федеральні телеканали повідомили про цю атаку, але приділили їй мінімум ефірного часу. Наприклад, на "Першому каналі" ведуча приблизно за 20 секунд зачитала звіт мера Москви Сергія Собяніна про кількість збитих дронів, удар по Московському НПЗ і торговому центру "Садовод". Потім дикторка з посиланням на губернатора Андрія Воробйова згадала про пошкоджені будинки в Підмосков’ї.

Відео дня

"Ніхто не постраждав, людям нададуть усю необхідну допомогу, на місці працюють оперативні служби", — підсумувала ведуча.

У ранковому випуску новин "Росії-1" масовій атаці дронів присвятили 36 секунд. Телеканал також обмежився переказом повідомлення Собяніна про кількість збитих безпілотників та удар по НПЗ. Про інші наслідки нальоту не згадувалося. Відео також не показували.

Нагадаємо, що сенатор Державної Думи РФ відреагував на вибухи в Москві та пояснив, які цілі мають обрати Збройні сили РФ, щоб "почати діяти по-справжньому".

Також стало відомо, що в Москві не було жодних повідомлень про атаку дронів, як і повітряної тривоги. А про бомбосховища їм офіційно не повідомляють, оскільки "немає мобілізації" і не оголошено воєнний стан.