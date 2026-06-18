Площадь более 100 кв. км: в Москве прошел нефтяной дождь, — соцсети (видео)

Жители юго-восточных окраин Москвы пожаловались на маслянистые пятна, похожие на "нефтяной дождь", которые появились после взрывов на Московском НПЗ в Капотне. В сети появились кадры с некогда белыми дорогостоящими автомобилями, испещрёнными чёрными каплями, а также с россиянами, которые растирают пальцами чёрное вещество.

После удара по Московскому НПЗ над российской столицей и Подмосковьем поднялись темно-серые облака дыма, а взорвавшееся топливо вернулось на землю в виде "нефтяных осадков", сообщило в X российское СМИ "Новая газета Европа". На серии видеороликов россияне молча демонстрировали чёрные капли на капотах автомобилей, на подоконниках, на салфетках, на руках, но при этом никак не комментировали причины такой ситуации.

Российские СМИ сообщили, что кадры с последствиями "нефтяного дождя" появились в местных пабликах, при этом представители власти призывают россиян не выходить на улицу без особой необходимости. Помимо видео и фото с последствиями атаки дронов на Москву, есть также посты россиян, возмущающихся тем, что их не предупредили о налете и не включили сигнал воздушной тревоги. Еще один вопрос, который их беспокоил, — это отсутствие укрытий, в которых можно было бы спрятаться, даже если бы тревога объявили.

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Российские журналисты уточнили, что чёрные осадки были замечены в двух районах Подмосковья — в Люберцах и в городе Железнодорожный. На Google Maps видно, что оба указанных района расположены к северо-востоку от точки попадания на Московском НПЗ в Капотне. Примерная площадь местности, где мог выпасть "нефтяной дождь", — около 100 кв. км.

Взрыв в Москве — регион с "нефтяными дождями", 18 июня Фото: Google Maps

Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на 18 июня опубликовал 11 постов с отчетами о ситуации в российской столице во время атаки дронов. Среди прочего, выяснилось, что на подлете к Москве было сбито в общей сложности 180 БПЛА, а также подтверждено попадание по Московскому НПЗ. Последний пост с заявлением о сбивании ещё четырёх дронов появился в 9:26. Собянин промолчал о возможной экологической катастрофе из-за инцидента на нефтеперерабатывающем заводе.

Отметим, что Москва — не первый российский город, в котором прошли "нефтяные дожди" после ударов по нефтяной инфраструктуре. Предыдущие аналогичные случаи произошли, например, в Краснодарском крае, когда в апреле дроны Сил обороны Украины разгромили резервуарный парк и НПЗ в порту Туапсе.

Взрыв в Москве — что произошло 18 июня

Отметим, что в ночь на 18 июня в российских пабликах появились сообщения о взрывах на окраине Москвы и в районе НПЗ. Позже Собянин сообщил о поражении нефтеперерабатывающего завода в Капотне. На видео с места событий были видны столбы огня и дыма, поднявшиеся над взорванным резервуаром с топливом: взрыв снес даже крышку диаметром в несколько десятков метров.

Предыдущий налет на Московскую область произошел в ночь на 16 июня. Под удар дронов также попал Московский НПЗ в Капотне. Информационное агентство Reuters сообщило, что завод остановил работу из-за повреждения установки первичной переработки нефти АВТ-6. Также выяснилось, что предприятие обеспечивало 40% бензина и дизельного топлива для Московской области. Об эффективности ударов свидетельствовали километровые очереди к АЗС, выстроившиеся на трассе Москва — Санкт-Петербург.

Напоминаем, что сенатор Госдумы РФ отреагировал на взрывы в Москве и пояснил, какие цели должны выбрать ВС РФ, чтобы "начать действовать по-настоящему".