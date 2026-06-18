Охопив 100+ кв. км: у Москві випав нафтовий дощ, — соцмережі (відео)

Жителі південно-східних околиць Москви поскаржились на маслянисті плями, схожі на "нафтовий дощ", які з'явились після вибухів на Московському НПЗ у Капотні. У мережі опублікували кадри з колись білими дорогими автомобілями, поцятковані чорними краплями, та росіян, які розтирають пальцями чорну речовину.

Після влучання по Московському НПЗ над російською столицею та Підмосков'ям здійнялись темно-сірі хмари диму, а підірване пальне повернулось на землю у вигляді "нафтових опадів", розповіло в X росЗМІ "Новая газета Европа". На серії відео росіяни мовчки демонстрували чорні краплини на капотах авто, на підвіконнях, на серветках, на руках, але при цьому ніяк не коментували причини такої ситуації.

РосЗМІ написало, що кадри з наслідками "нафтового дощу" з'явились у місцевих пабліках, при цьому представники влади закликають росіян не виходити надвір без зайвої потреби. Окрім відео та фото з наслідками атаки дронів на Москву, є також дописи росіян з обуренням, що їх не попереджали про наліт та не вмикали сигнал повітряної тривоги. Ще одне питання, яке їх турбувало, — це відсутність укриттів, в яких можна було б сховатись, навіть якби тривога була.

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Російські журналісти уточнили, що чорні опади помітили у двох районах Підмосков'я — у Люберцях та у місті Железнодорожний. На Google Maps бачимо, що обидва вказані райони розташовані на північний схід від точки влучання по Московському НПЗ у Капотні. Орієнтовна площа місцевості, де міг випасти "нафтовий дощ", — близько 100 кв. км.

Вибух у Москві — регіон з "нафтовими дощами", 18 червня Фото: Google Maps

Мер Москви Сергій Собянін в ніч на 18 червня опублікував 11 дописів зі звітами про ситуацію у російській столиці під час атаки дронів. Серед іншого, з'ясувалось, що на підльоті до Москви збили сумарно 180 БпЛА, і також визнається влучання по Московському НПЗ. Останній допис з заявою про збиття ще чотирьох дронів з'явився о 9:26. Собянін промовчав про можливу екологічну катастрофу через інцидент на нафтопереробному заводі.

Зауважмо, Москва — не перше російське місто, у якому випали "нафтові дощі" після влучання по нафтовій інфраструктурі. Попередні аналогічні випадки стались, наприклад, у Краснодарському краї, коли у квітні дрони Сил оборони України розгромили резервуарний парк та НПЗ у порту Туапсе.

Вибух у Москві — що сталось 18 червня

Зазначимо, в ніч на 18 червня у російських пабліках з'явились повідомлення про вибухи на околиці Москви та в районі НПЗ, Згодом Собянін повідомив про ураження нафтопереробного заводу у Капотні. На відео з місця подій фігурували стовпи вогню та диму, які здійнялись над підірваним резервуаром з пальним: знесло навіть кришку, діаметром в кілька десятків метрів.

Попередній наліт на Московську область стався в ніч на 16 червня. Під удар дронів також потрапив Московський НПЗ у Капотні. Згодом інформаційне агентство Reuters написало, що завод зупинив роботу через ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6. Також з'ясувалось, що підприємство забезпечувало 40% бензину та дизелю для Московської області. Про ефективність влучання говорили кілометрові черги до АЗС, які вишикувались на трасі Москва — Санкт-Петербург.

Нагадуємо, сенатор Держдуми РФ відреагував на вибухи у Москві та пояснив, які цілі повинні обрати ЗС РФ, щоб почати "почати по-справжньому".