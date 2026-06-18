Удар по Москві: НПЗ втратив другу установку АВТ і припинив переробку нафти, — Reuters

Московський нафтопереробний завод втратив другу установку АВТ-6, яка відповідала за 47% потужності підприємства, повідомило інформаційне агентство Reuters. Під час попередньої атаки дрони пошкодили ще одну АВТ-6, яка закривала 53% потужності. Після подвійної атаки дронів 16-18 червня завод повністю припинив роботу. Яке устаткування, окрім АВТ, потрапили під наліт українських безпілотників?

Дрони пошкодили устаткування первинної переробки нафти Euro+, яку встановили шість років тому під час модернізації Московського НПЗ, ідеться у матеріалі медіа. Невказані анонімні джерела заявили, що ця установка спинилась. В цілому вибухи пошкодили обладнання різного призначення. Серед них — установка каталітичного риформінгу та установка гідроочищення дизельного палива.

Крім двох основних уставок переробки нафти, під удар потрапило інше устаткування, повідомили джерела журналістів: це вторинні блоки, міжблокові трубопроводи, допоміжне обладнання і також резервуарний парк, у якому почалась пожежа.

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Reuters пояснило, що АВТ-6, пошкоджена 16 червня, переробляла 160 000 барелів на добу, а АВТ-6, пошкоджена 18 червня, — близько 140 000 барелів на добу. Остання з них працювала на половину своєї потужності, її планували перезапустити після ремонту і таким чином закрити потреби москвичів. Однак після нової атаки це стало неможливим і МНПЗ відтепер стоїть.

OSINTери Telegram-каналу "КіберБорошно" опублікували інфографіку з геолокацією влучань по Московському НПЗ і пояснили, які об'єкти там розташовані. З'ясувалось, що дрони України 16 червня справді пошкодили установку ЕЛОУ-АВТ-6, а таких установок на НПЗ дві (кожна — з потужністю до 6 млн тонн нафти на рік). 18 червня, ймовірно, стався удар по комплексній установці КУПН, частиною якої є друга АВТ-6. Аналітики підсумували, що таким чином Москва справді повністю втратила потужності Московського НПЗ, який закривав 40% потреби у бензині столичного регіону.

Вибухи у Москві — карта об'єктів на НПЗ у Капотні Фото: Telegram / КіберБорошно

Вибухи у Москві — деталі

Зазначимо, зранку 18 червня сало відомо про наліт дронів на РФ та про вибухи у Москві. Згідно з заявою російського командування, протягом доби Україна запустила по стратегічних цілях у РФ 900+ дронів, і також чотири ракети невказаного типу та 10 авіабомб. При цьому звечора 17 червня до ранку 18 червня ішлося про 555 засобів ураження, з яких майже 200 начебто збили над Московською областю та Москвою. Мер російської столиці Сергій Собяні був змушений визнати, що сталось влучання по певному підприємству: пабліки заповнили фото та відео моменту удару та стовп вогню та диму, на якому злітає кришка нафтового резервуара.

Згодом росЗМІ написали, що у районах, які сусідять з Капотнею, у якій стояв Московський НПЗ, помітили "нафтові дощі". Люди публікували фото/відео білих машин, заляпаних маслянистою рідиною, показували брудні чорні пальці та серветки.

Тим часом президент РФ Володимир Путін перебував на екологічному форумі у Казані. У мережі показали кадри його безтурботного спілкування з лідерами азійських країн. Медіа зауважили, що він навчав сусідів за столом вдягати навушники, але ніяк не коментував вибухи у Москві.

Нагадаємо, на підрив Московського НПЗ відреагував сенатор Держдуми, який сказав, що потрібно робити для програшу України. Також з'явилась заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який також озвучив реакцію на вибухи у Москві; коментарів речника Путіна Дмитра Пєскова досі немає, хоч пройшло пів доби з моменту удару.