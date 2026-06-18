У Кремлі мовчать про удар по Москві: чим зайнятий Путін і чому веселиться (відео)

Президент Російської Федерації Володимир Путін перебуває на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Казані й ні словом не згадав про атаку дронів на Москву, яка тривала протягом минулої доби. Про наліт, вибухи та влучання мовчить речник президента Дмитро Пєсков, інші топпосадовців. Був лише один лаконічний коментар помічника Путіна Юрія Ушакова. Чим займається очільник Кремля, поки Москва вкрита димом, а росіяни скаржаться на "нафтові дощі"?

Путін протягом семи годин бере участь у засіданні АСЕАН, перебуває під камерами та у супроводі журналістів, але мовчить про події у Москві, ідеться у Telegram-каналі росЗМІ "Агентство Новости". Присутні звернули увагу на гарний настрій російського президента, який широко та спокійно посміхався, проводячи імпровізований "майстер-клас" з вдягання навушників. На відео з місця подій бачимо Путіна в оточення лідерів країн Південно-Східної Азії, який вертить у руках навушник та показує, як його вкладати у вухо. При цьому сусідки за столом здивовано оглядають президента РФ, який мовчить про екологічну катастрофу у власній столиці.

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РосЗМІ зауважили, що жоден вагомий представник Кремля не коментував атаку дронів на Москву та масштабні ураження, які стались 18 червня. У столиці влучили по НПЗ у Капотні, загорілись дахи на відразу двох торгівельних центрах (ТЦ "Садовод" та ТЦ "Белая дача"), над містом — хмари диму, а мер Сергій Собянін лише близько 16 год повідомив, що пожежу загасили. Путін та Кремль мовчать, а єдиний спікер, який щось сказав про Москву, — це помічник російського президента Юрій Ушаков. Ушаков заявив у коментарі ТАСС, що подібні повітряні атаки "не наближують" особисту зустріч Путіна та Зеленського.

Медіа додали, що поки москвичі тривожаться через "нафтові дощі", очільник Кремля фотографується з учасниками саміту, а фото підписали як Family photo.

Вибухи у Москві — Путін в Казані 18 червня Фото: Telegram

Атаку дронів на Москву та влучання по Московському НПЗ у Капотні підтвердили у Генштабі ЗСУ: операцію провели спільно СБС, ГУР, СБУ та інші підрозділи Сил оборони. Крім того, з'явилось звернення президента Володимира Зеленського, який сказав, що влучання — це відповідь України на удар ЗС РФ по Успенському собору у Києві.

Вибухи у Москві — що сталось 18 червня

Зазначимо, в ніч на 18 червня у російських пабліках з'явилась інформація про наліт дронів на Москву, про звуки вибухів та пожежі у точках влучання. Сергій Собянін зранку підтвердив повітряну атаку і заявив, що над російською столицею збили майже 200 дронів. Посадовець також підтвердив пошкодження Московського НПЗ. Міноборони РФ тим часом заявило, що протягом доби відбулась атака 900+ українських дронів, чотирьох далекобійних ракет та десяти авіабомб: їх усі начебто знешкодили.

Держдума РФ оперативно відреагувала на вибухи у Москві. Зокрема, росЗМІ опублікували коментар заступника члена комітету з оборони Олексія Журавльова, який заявив, що ЗС РФ потрібно почати воювати "по-справжньому": бити по мостах та залізниці, захопити Київ та примусити українців капітулювати.

Нагадуємо, Фокус зібрав меми, які створили українці у відповідь на вибухи у Москві та після того, як побачили кришку нафтового резервуара, яка злетіла на кілька десятків метрів.