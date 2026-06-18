В Кремле молчат об ударе по Москве: чем занят Путин и почему он веселится (видео)

Президент Российской Федерации Владимир Путин находится на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани и ни словом не обмолвился о нападении дронов на Москву, которое продолжалось в течение последних суток. О налете, взрывах и попаданиях молчат пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие высокопоставленные чиновники. Был лишь один лаконичный комментарий помощника Путина Юрия Ушакова. Чем занимается глава Кремля, пока Москва покрыта дымом, а россияне жалуются на "нефтяные дожди"?

Путин в течение семи часов участвует в заседании АСЕАН, находится под прицелом камер и в сопровождении журналистов, но умалчивает о событиях в Москве, говорится в Telegram-канале российского СМИ "Агентство Новости". Присутствующие обратили внимание на хорошее настроение российского президента, который широко и спокойно улыбался, проводя импровизированный "мастер-класс" по надеванию наушников. На видео с места событий видно, как Путин в окружении лидеров стран Юго-Восточной Азии вертит в руках наушник и показывает, как его вставлять в ухо. При этом соседки за столом удивлённо оглядывают президента РФ, который молчит об экологической катастрофе в собственной столице.

Відео дня

Российские СМИ отметили, что ни один влиятельный представитель Кремля не прокомментировал атаку дронов на Москву и масштабные разрушения, произошедшие 18 июня. В столице был поражен НПЗ в Капотне, загорелись крыши сразу двух торговых центров (ТЦ "Садовод" и ТЦ "Белая дача"), над городом — облака дыма, а мэр Сергей Собянин лишь около 16 ч сообщил, что пожар потушен. Путин и Кремль молчат, а единственный спикер, который что-то сказал о Москве, — это помощник российского президента Юрий Ушаков. Ушаков заявил в комментарии ТАСС, что подобные воздушные атаки "не приближают" личную встречу Путина и Зеленского.

СМИ добавили, что пока москвичи беспокоятся из-за "нефтяных дождей", глава Кремля фотографируется с участниками саммита, а фотографию подписали как "Family photo".

Взрывы в Москве — Путин в Казани 18 июня Фото: Telegram

Атаку дронов на Москву и попадание по Московскому НПЗ в Капотне подтвердили в Генштабе ВСУ: операцию провели совместно СБС, ГУР, СБУ и другие подразделения Сил обороны. Кроме того, появилось обращение президента Владимира Зеленского, который заявил, что атака — это ответ Украины на удар ВС РФ по Успенскому собору в Киеве.

Взрывы в Москве — что произошло 18 июня

Отметим, что в ночь на 18 июня в российских пабликах появилась информация о налете дронов на Москву, о звуках взрывов и пожарах в местах попадания. Сергей Собянин утром подтвердил воздушную атаку и заявил, что над российской столицей было сбито почти 200 дронов. Чиновник также подтвердил повреждения Московского НПЗ. Минобороны РФ тем временем заявило, что в течение суток произошла атака более 900 украинских дронов, четырёх дальнобойных ракет и десяти авиабомб: все они якобы были обезврежены.

Госдума РФ оперативно отреагировала на взрывы в Москве. В частности, российские СМИ опубликовали комментарий заместителя члена комитета по обороне Алексея Журавлёва, который заявил, что ВС РФ нужно начать воевать "по-настоящему": наносить удары по мостам и железным дорогам, захватить Киев и заставить украинцев капитулировать.

Напоминаем, что Фокус собрал мемы, созданные украинцами в ответ на взрывы в Москве и после того, как они увидели крышку нефтяного резервуара, взлетевшую на несколько десятков метров.