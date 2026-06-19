Ціни зросли на 40%: у Москві почали скуповувати бензин після ударів по НПЗ (відео)

Удар дронів 18 червня по НПЗ у Капотні міг вивести з ладу всі потужності, що залишилися на Московському НПЗ. Столиця РФ критично залежить від цього заводу, тож на заправках вишикувалися черги, а ціни на пальне стрімко зросли.

Серія атак українських безпілотників, яким з початку 2026 року щонайменше 40 разів вдалося вразити російські нафтопереробні заводи, створила немислиму раніше загрозу — дефіцит бензину в Москві. Уже зараз у російській столиці почали скуповувати бензин, причому не каністрами, а цілими бочками. Фокус зібрав усе, що відомо.

Вже зараз мешканці Москви почали заправляти автомобілі про запас, і на заправках вишикувалися черги. Поки що вони не такі довгі, як в окупованому Криму та Краснодарі, куди кримчани їздять за бензином, але вони є. Також черги утворилися на заправках за містом, де ажіотаж менший.

Також значно зросли ціни, що стало шоком для москвичів. Вранці водії поскаржилися, що "Нефтьмагістраль", найбільша незалежна мережа автозаправок у Москві та Московській області, підвищила ціни на бензин на 30%.

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У Москві почався ажіотаж на заправках Фото: Соцсети

Водії опублікували в мережі фотографії цінників з автозаправок "Нефтьмагістралі". Згідно з кадрами, АІ-92 коштував 85,99 рубля, АІ-95 — 94,99 рубля, АІ-100 — 109 рублів.

Експерти зазначають, що втрата потужностей НПЗ наразі зосереджена, зокрема, навколо Москви. Сергій Вакуленко, старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії, а в минулому — голова департаменту "Газпром нафти", підкреслив, що атаковано ВСІ заводи, які постачають продукцію до Москви: Ярославль, Рязань і Кстово.

З 16 червня зупинився Московський НПЗ "Газпромнефті", який, за різними оцінками, забезпечував до 40 % споживання палива в російській столиці. Це одне з найбільших підприємств РФ із потужністю переробки 11 млн тонн нафти на рік. З нього також надходить 70% бензину та авіапалива в області.

А цього тижня українські дрони вивели з ладу обидві установки первинної переробки на НПЗ у Капотні. Також пошкоджено допоміжне обладнання, резервуари з нафтопродуктами, трубопроводи та установки вторинної переробки.

Таким чином, після сьогоднішнього удару Московський НПЗ втратив усі потужності.

НПЗ у Капотні виведено з ладу

При цьому в Москві та її області зареєстровано 14 % усіх легкових автомобілів у Росії; на цей регіон припадає 19 % загальноросійського обсягу автомобільних вантажоперевезень та 40 % пасажирських авіаперевезень, зазначає Вакуленко.

За його підрахунками, удари по Московському НПЗ, а також по заводу "Танеко" компанії "Татнефть" у Нижньокамську призвели до скорочення переробки нафти в країні на 600 тисяч барелів на добу.

Він зазначив, що ситуація з бензином у РФ, а саме в Москві, наближається до критичної.

Ознаки наближення паливної кризи в московському регіоні вже помітні. На заправках у Підмосков’ї почали вишиковуватися черги, у самій Москві з’явилися обмеження на продаж бензину на АЗС "Татнефті", ОРТК, "Роснефти" та "Лукойла". А одна з найбільших незалежних мереж "Нефтемагістраль" підняла ціни на бензин до 94,99 рублів за літр Аі-95, 85,99 рубля за літр АІ-92 та 99,99 рубля за літр дизельного палива.

За даними Росстату, зростання роздрібних цін на АЗС прискорюється п’ять тижнів поспіль і сягнуло майже 1% на тиждень, а за підсумками з початку року бензин подорожчав на 6,6% — удвічі вище за інфляцію та удвічі більше, ніж на ту саму дату в будь-який рік з початку повномасштабної війни в Україні.

Щоб подолати бензинову кризу, уряд знизив вимоги до якості бензину, розпочало закупівлі бензину в Азії та Білорусі, а також може дозволити нафтовим компаніям продавати менше палива на біржі, щоб забезпечувати аграріїв та "соціально значущих" споживачів — державні органи, військові частини, лікарні.

Удари по НПЗ у Москві та РФ — чи виникне в Росії дефіцит палива

Москва та її область — найбільший транспортний вузол. МНПЗ виробляє близько третини палива, яке реалізується на столичному ринку, та забезпечує 40 % потреб Москви в бензині та 50 % — у дизельному паливі.

До цього дрони також завдали удару по інших заводах, які постачають продукцію до Москви. На цьому тлі в регіоні дійсно можуть початися перебої та введення нових лімітів на заправках, але "Москву без бензину не залишать", вважає економічний оглядач Андрій Маховський.

Сергій Вакуленко зазначає, що в рівнянні залишається занадто багато невідомих, щоб однозначно відповісти на питання про дефіцит.

"Наприклад, чи здатна Україна підтримувати інтенсивність ударів або навіть збільшувати її? Або як швидко Росія зможе відремонтувати НПЗ. І скільки ще пожежного та ремонтного ресурсу залишилося у установок, що зазнали численних атак. Наприклад, Рязанський НПЗ зазнав атак 15 разів", — каже він.

Окрім бензину, можуть виникнути проблеми з авіаційним гасом. Завод у Капотні — це також найбільший постачальник палива для московського авіавузла. Але не єдиний. Окрім "Газпрому" (саме йому належить завод), паливо в аеропорти Москви доставляє також "Роснефть", хоча й у меншій кількості.

Після того, як минулого разу було завдано удару по НМПЗ, РЖД створила спеціальний штаб для координації перевезень нафтопродуктів, який приділяє особливу увагу постачанню авіаційного керосину в аеропорти.

Однак проблеми з авіапаливом спостерігаються не лише в Москві. З 1 червня в Росії вперше запровадили заборону на експорт авіаційного гасу, а потім великі аеропорти в різних регіонах Росії обмежили заправку повітряних суден. І ціни на авіаційний гас зростають.

Тим часом у Кремлі через понад добу прокоментували наймасштабнішу атаку на Московську область за весь час війни. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков відзначив "високі показники роботи ППО".

"Шукайте більше відеозаписів із різних міст України. Ці кадри вражають — це наслідки ударів наших збройних сил. Ці удари триватимуть", — порадив він росіянам.

Нагадаємо, видання "Фокус" повідомляло, що прес-секретар Кремля заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, але лише за посередництва третьої сторони.

Тим часом росіяни почали публікувати кадри з "нафтовим дощем", який випав у районах, розташованих на північний схід від Московського НПЗ. Тоді ж агентство Reuters підтвердило серйозні наслідки для Московського НПЗ і назвало об’єкти, які зазнали пошкоджень.