"Отличная" работа ПВО и переговоры: Песков высказался об атаке дронов на Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые прокомментировал взрывы в Москве, произошедшие сутки назад, 18 июня, сообщили российские СМИ. Высокопоставленный чиновник заявил, что средства противовоздушной обороны столицы сработали хорошо, и посоветовал посмотреть на последствия российских ударов по Киеву. Среди прочего, он упомянул о готовности к переговорам, но не с Украиной, а с третьей стороной. Также Песков пояснил, знает ли Владимир Путин об атаке дронов на Москву.

Днём 19 июня Песков провёл краткий брифинг для прессы и заявил, что Путин "регулярно получает все оперативные сводки", говорится в Telegram-канале российского СМИ ТАСС. Пресс-секретарь не уточнил, включала ли эта сводка 18-19 июня информацию об атаке дронов на Москву, об облаках дыма, покрывших российскую столицу после попаданий по НПЗ в Капотне, или о летящей крышке от нефтяного резервуара, которую сорвало после возможного попадания ракеты ПВО.

Российские СМИ в первую очередь привели заявление Пескова об отражении атаки украинских дронов. По его словам, средства ПВО РФ продемонстрировали "высокие показатели", и это произошло "несмотря ни на что". Далее он добавил заявление об осведомлённости Путина [отметим, что на момент публикации новости президент РФ ни словом не упомянул о взрывах в Москве — ред.]. Пресс-секретарь Кремля также заверил, что у ВС РФ есть "результаты" на фронте, а после этого упомянул о возможности переговоров с ЕС по Украине. По его словам, европейцы должны в первую очередь ознакомиться с "реальным положением дел", перестать заниматься "наставлениями" и выдвигать "какие-то ультиматумы". И только при таких условиях РФ и Путин будут готовы "возобновить диалог" по поводу войны в Украине.

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Значительная часть брифинга Пескова действительно была посвящена взаимодействию РФ и ЕС, как следует из публикации ТАСС с перечнем основных тезисов. Пресс-секретарь Кремля перечислил условия россиян, заявил, что на РФ не нужно оказывать давление, и назвал европейцев "некомпетентными и глупыми".

Взрывы в Москве — комментарии Пескова на брифинге 19 июня Фото: Скриншот

Взрывы в Москве — подробности

Отметим, что взрывы в Москве, на которые впервые отреагировал Песков, прогремели утром 18 июня. Минобороны РФ заявило, что ночью произошла атака 555 дронов, а в целом за сутки насчитали почти тысячу украинских средств поражения (от БПЛА до ракет). Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над российской столицей сбили около 200 дронов, но действительно произошло попадание по одному из предприятий. На видео с места событий, опубликованных в пабликах РФ, зафиксирована серия попаданий по территории Московского НПЗ в Капотне. Среди прочего, в кадр попала крышка от нефтяного резервуара, которая взлетела на десятки метров. Кроме того, дымилось и горело ещё в 5–6 точках: пожар потушили около 16 часов, сказал мэр. 19 июня российское СМИ Astra проанализировало видео с кадрами ударов и установило, что по резервуару, который так зрелищно взорвался, могла попасть зенитная ракета ПВО РФ.

Напоминаем, что россияне начали публиковать кадры с "нефтяным дождем", который выпал в районах, расположенных к северо-востоку от Московского НПЗ. Тогда же агентство Reuters подтвердило серьезные последствия для Московского НПЗ и назвало объекты, которые получили повреждения. В то же время президент Путин никак не реагировал на инциденты в Москве: СМИ показали, чем он занимался на экологическом саммите.