"Відмінна" робота ППО та переговори: Пєсков висловився про атаку дронів на Москву

Речник президента Росії Дмитро Пєсков вперше відреагував на вибухи у Москві, які стались добу тому, 18 червня, повідомили росЗМІ. Топчиновник заявив, що засоби протиповітряної оборони столиці відпрацювали добре, і порадив подивитись на наслідки російських ударів по Києву. Серед іншого, згадав про готовність до переговорів, але не з Україною, а з іншою стороною. Також Пєсков пояснив, чи знає Володимир Путін про атаку дронів на Москву.

Вдень 19 червня Пєсков провів короткий брифінг для преси та заявив, що Путін "регулярно отримує усі оперативні зведення", ідеться у Telegram-каналі росЗМІ ТАСС. Речник не уточнив, чи 18-19 червня у ці зведення входила інформація про атаку дронів на Москву, про хмари диму, які вкрили російську столицю після влучань на НПЗ у Капотні, чи про літаючу кришку від нафтового резервуара, яку зірвало після можливого влучання ракети ППО.

РосЗМІ найперше навело тезу Пєскова щодо відбиття атаки українських дронів. З його слів, засоби ППО РФ продемонстрували "високі показники" і це сталось "попри все". Далі додав заяву про поінформованість Путіна [зауважмо, що на момент публікації новини президента РФ ні словом не згадав про вибухи у Москві — ред.]. Речник Кремля також запевнив, що у ЗС РФ є "результати" на фронті, а після цього згадав про можливість переговорів з ЄС щодо України. З його слів, європейці повинні найперше ознайомитись з "реальним станом справ", перестати займатись "повчаннями" та висувати "якісь ультиматуми". І лише за таких умов РФ та Путін будуть готові "відновити діалог" щодо війни в Україні.

Відео дня

Значна частина брифінгу Пєскова справді була присвячена взаємодії РФ та ЄС, показав допис ТАСС з переліком основних тез. Речник Кремля перелічив умови росіян, заявив, що на РФ не потрібно тиснути, і обізвав європейців "некомпетентними та дурними".

Вибухи у Москві — коментарі Пєскова на брифінгу 19 червня Фото: Скриншот

Вибухи у Москві — деталі

Зазначимо, вибухи у Москві, на які вперше відреагував Пєсков, пролунали зранку 18 червня. Міноборони РФ заявило, що вночі відбулась атака 555 дронів, а цілому протягом доби нарахували майже тисячу українських засобів ураження (від БпЛА до ракет). Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що над російською столицею збили близько 200 дронів, але справді сталось ураження певного підприємства. На відео з місця подій, опублікованих у пабліках РФ, зафіксували серію влучань по території Московського НПЗ у Капотні. Серед іншого, у кадр потрапила кришка від нафтового резервуара, яка злетіла на десятки метрів. Крім того, димілось та горіло ще в 5-6 точках: пожежу загасили близько 16 год, сказав мер. 19 червня росЗМІ Astra дослідило відео з кадрами ударів та встановило, що по резервуару, який так видовищно вибухнув, могла влучити зенітна ракета ППО РФ.

Нагадуємо, росіяни почали публікувати кадри з "нафтовим дощем", який випав у районах, розташованих на північний схід від Московського НПЗ. Тоді ж агентство Reuters підтвердило серйозні наслідки для МНПЗ та назвало об'єкти, які отримали пошкодження. Разом з тим президент Путін ніяк не реагував на інциденти в Москві: медіа показали, чим він займався на екологічному саміті.