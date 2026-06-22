Собянін заявляє про "падіння уламків": Москву та область атакують дрони (відео)

У ніч на 22 червня мер Москви Сергій Собянін звітував про збиття дронів, що летіли на російську столицю. У Московській області зафіксували прольоти невідомих БпЛА.

Близько 03:00 години дрони підлетіли до Москви: Собянін повідомив, що на підльоті до міста було нібито збито дрон, а потім ще 10. Про це російський чиновник написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, безпілотник прямував на Москву. Після збиття БпЛА зафіксовано "падіння уламків", на місці вже працюють екстрені служби.

"Силами ППО Міноборони знищено БпЛА, який летів на Москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб", — йдеться у повідомленні Собяніна.

Собянін повідомив про "падіння уламків" від збиття дрона під Москвою

Через кілька хвилин Собянін повідомив про нібито збиття ще 5 дронів на підльоті до Москви.

Тим часом моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+ інформували, що у різних районах Московської області зафіксовано проліт великої кількості безпілотників.

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"Численні фіксації (БпЛА — ред.) у різних містах Московської області", — йдеться у повідомленні аналітиків.

У мережі також поширили кадри, на яких видно проліт дронів у небі. Стверджуються, що БпЛА тримають курс на столицю РФ.

Кадри прольоту безпілотників у Московській області

Близько 03:35 години Собянін заявив, що на підльоті до Москви було нібито збито ще 5 дронів.

Інформації щодо влучання чи інших наслідків атаки на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня безпілотники також атакували Крим: у Феодосії після вибухів зникло світло.

Раніше у мережі писали, що в Москві почали скуповувати бензин після атаки дронів по НПЗ.