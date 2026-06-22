Генштаб подтвердил удар по Воронежу: какая ракета попала в завод электроники для "Искандеров"

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил о воздушном ударе по военному объекту Российской Федерации — по заводу по производству электроники для ракет "Искандер", Х-101 и других. Командование проиллюстрировало свое заявление фотографией взрыва в центре российского города. Другие кадры показали, что ракета попала точно в производственное помещение, где разрушила перекрытие крыши и еще двух верхних этажей. Какое средство поражения использовала Украина для атаки на важный объект, расположенный в 260 км от границы?

Пострадавший объект имеет критически важное значение для производства ракет, которыми ВС РФ обстреливают Украину, говорится в официальном заявлении на портале Генштаба ВСУ. Удар был нанесён с помощью высокоточных средств поражения. Помимо компонентов для ракет (баллистических и крылатых), предприятие занимается изготовлением ракет для комплексов ПВО ЗРК "Панцирь".

"Для нанесения удара использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования. Уничтожение производственных мощностей объекта значительно ухудшит способность РФ производить новые ракеты", — говорится в заявлении командования.

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Генштаб не назвал точное название средств поражения.

"Воронежский завод полупроводниковых приборов — Сборка" ( АО "ВЗПП-С") — российское предприятие, производящее компоненты для ракет Х-101 (транзисторные сборки и матрицы), 9М727 ОТРК "Искандер-К" (матрицы для бортовых вычислительных компьютеров "Заря-61М"), ЗРГК "Панцирь-С1" (диоды и транзисторные сборки для телеканалов).

Взрыв в Воронеже — подробности теракта 22 июня

Генеральный штаб ВСУ не уточнил, каким средством поражения 22 июня ВСУ нанесли удар по Воронежскому заводу полупроводниковых приборов. Известно лишь, что это были ракеты воздушного базирования с высокой точностью. Воздушные силы также пока не сообщали о спецоперации с использованием авиации.

Между тем в Telegram-канале OSINT-специалистов "Око Гора" отметили, что об ударах Storm Shadow/SCALP украинское командование пишет прямо, ничего не скрывая. Отметим, об этом в Telegram-канале командования писали четыре раза в 2026 году, дважды в 2025 году, дважды в 2024 году, причем цели находились на ВОТ Украины и дважды — в Брянске. Аналитики также уточнили, что у Украины может быть ещё одно высокоточное средство поражения, подпадающее под критерий "высокоточное средство воздушного базирования" — это ракеты ERAM, которые летят на расстояние около 460 км и имеют боеголовку весом 260 кг.

На канале Exilenova+ опубликовали кадры с последствиями поражения завода в Воронеже. Видно, что ракета попала точно в производственное помещение, не задев соседние здания. Сила удара была достаточной, чтобы пробить провал на двух верхних этажах. На канале аналитика Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ привели геолокацию попадания по видео в сети и назвали координаты удара в Воронеже 22 июня — это точка с координатами 51.6784388, 39.2582555. Указано, что речь идет о главном корпусе завода, а в целом зафиксировали четыре попадания.

Взрыв в Воронеже — масштабы разрушений 22 июня Фото: Exilenova+

Утром 22 июня стало известно о взрывах в Воронеже, а российские паблики наполнились видео с дымом над местным предприятием. Речь шла о возможном ударе по предприятию ВПК, что и подтвердило заявление Генштаба ВСУ.

Отметим, что Фокус писал о другом случае удара по заводу по производству электроники, который изготавливал компоненты для ракет "Искандер" и других средств поражения ВС РФ. Речь идет о Брянском заводе "Кремний-Эл", по которому 10 марта попали ракеты Storm Shadow. На спутниковых снимках видны сквозные повреждения крыши одного из сверхчистых цехов, в которых изготавливали полупроводниковые приборы. Расстояние от завода до границ Украины — около 120-140 км.

Напоминаем, что 16-18 июня произошло попадание по Московскому НПЗ. В сети появились кадры взрывов и пожаров на предприятии, расположенном на окраине российской столицы.