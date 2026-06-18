Удар по кошельку войны: чем для России обернется атака на московский НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод в самой Москве, дым над Капотней и десятки беспилотников над российской столицей — Украина всё чаще переносит последствия войны туда, где их раньше почти не ощущали. Но способен ли удар по одному из крупнейших НПЗ РФ действительно ослабить военную машину Кремля или речь идёт прежде всего о болезненном символическом ударе по российской элите?

В ночь на 18 июня Силы обороны Украины нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Московской области РФ. На территории предприятия были зафиксированы попадания и масштабный пожар, в ходе которого возникло не менее пяти очагов возгорания.

Предварительно установлено, что украинские беспилотники поразили резервуарный парк, установку первичной переработки нефти и установку гидроочистки дизельного топлива. Фиксируются не менее четырёх крупных очагов возгорания.

В Генштабе отметили, что мощность Московского НПЗ превышает 12 млн тонн нефти в год, а само предприятие задействовано в обеспечении российской армии.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью также были поражены цели в Ростовской области РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

"Вполне справедливый ответ на российские удары по нашим городам и населённым пунктам и ещё один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину", — заявил он.

Российские СМИ отмечают, что данная атака на Москву стала самой массированной за два года. Ранее наибольший налёт — 81 БПЛА — был совершён 17 мая этого года, а 11 июня количество сбитых БПЛА достигло 78. Пострадали не только Московский НПЗ в Капотне, но и ТЦ "МЕГА Белая Дача", ТЦ "Садовод", а также жилые дома.

Симметричный ответ за удары по Украине

По мнению военного эксперта Алексея Гетьмана, удары по НПЗ дают свои плоды, и их нужно продолжать. Остановка этой войны на условиях, не тех, что предлагает Российская Федерация, означает крах путинского режима, поэтому они будут, не жалея ничего, бросать в бой всё, что у них есть. К тому же, по словам Гетьмана, 40% нефтеперерабатывающих мощностей России мы уже разрушили. В Москве сейчас большие проблемы, потому что этот НПЗ обеспечивал около 30–40% бензина и более 50% дизеля.

"В Москве сейчас большая проблема, но я уверен, что топливо будут подвозить из других мест. Очереди на заправках уже вызывают недовольство у россиян, у москвичей. Несмотря на утверждение, что элита этого не ощутит, это не так. Ощутят, потому что вся Москва по большому счёту работает на обслуживание московских элит. Да, непосредственно сам олигарх имеет какие-то запасы топлива, но у тех, кто вокруг, кто обеспечивает его существование, их нет. Вот таким образом это на элиту повлияет", — говорит Фокусу эксперт.

Это также повлияет на Путина, на его рейтинг, скажем так. А то, что элиты недовольны войной и нынешним руководством, — это уже информация, о которой многие говорят. Тут главное, чтобы атаки продолжались с такой же активностью, считает Гетьман.

"Это как раз то, что говорили и командующие ВСУ, и бывшие командующие — о том, что мы должны наносить симметричные ответы. Это и есть симметричные ответы. Нет преимущества в людях, нет преимущества в технике. Россия больше по объёму страна, но мы можем добиваться победы, используя эффективные несимметричные ответы. Хочу напомнить, что такие случаи в истории были неоднократно", — подчёркивает эксперт.

НПЗ — приоритетная цель для ударов

Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что экономика РФ после ударов по НПЗ устоит. Москва очень быстро восполнит то, что недодаст Московский НПЗ, за счёт других субъектов федерации. И это вряд ли подтолкнёт Путина к завершению войны.

"Если вы помните систему распределения материальных ценностей во времена Советского Союза, то существовала огромная разница между обеспечением Москвы и обеспечением какой-то условной Калуги. Если вы думаете, что в психологии российских руководителей что-то поменялось — нет, ничего не поменялось, так и будет. Поэтому на Дальнем Востоке люди будут голодать, а Москва будет есть чёрную икру. Это первый момент", — отметил экономист в комментарии Фокусу.

Второй момент, как подчёркивает Пендзин, — наши европейские партнёры, оценивая перспективы российской экономики и её возможности вести войну, очень часто применяют критерии, которые работают только в демократическом государстве. В демократическом государстве высшим критерием эффективности экономической политики является рост доходов собственных граждан, избирателей. Если избиратели становятся жить хуже, то на ближайших выборах они голосуют за оппозицию. В России — тоталитарное государство. У них "СВО" в приоритете, а всё остальное — вторичное. Когда Набиуллина вместе с Силуановым были на приёме у Путина, он сказал: если нет денег на военные расходы, ищите в других местах. Уменьшайте социалку.

"Поэтому, когда мы с вами говорим, как долго Россия сможет вести войну, — до тех пор, пока снижение социальных расходов не приведёт к резкому увеличению риска бунтов, голодных бунтов среди российских граждан. Причём желательно как можно ближе к Москве. Вот это будет действенным аргументом. На всё остальное им наплевать. И когда меня спрашивают, как долго будет Россия воевать, — извините, они заставят население траву жрать, а деньги будут кидать на войну. Поэтому давайте не тешить себя иллюзиями, что завтра Путин вдруг побежит искать аргументы для мирных переговоров", — продолжает эксперт.

При этом, как подчёркивает экономист, наши удары на сегодняшний момент значительно увеличивают риски, связанные с резким ухудшением уровня жизни российских граждан, которые впоследствии могут обернуться стихийными бунтами. Если нам этого не делать, Россия будет иметь ресурс для ведения войны значительно дольше. Поэтому нужно продолжать, не останавливаясь на достигнутом.

"НПЗ в данной ситуации наиболее доступны и дают наиболее осязаемый результат. Потому что, во-первых, они локальны, во-вторых, их намного сложнее быстро восстанавливать, а в-третьих, огромные расстояния на территории России требуют достаточно затратной логистики. Поэтому НПЗ — в приоритете", — подытоживает Пендзин.

Напомним, утром 18 июня беспилотники достигли Московского нефтеперерабатывающего завода в районе Капотни, несмотря на действия российской ПВО. На предприятии вспыхнул пожар, а над городом поднялись густые клубы чёрного дыма.

Ранее, утром 16 июня, российские власти заявили о масштабной атаке беспилотников на Москву. Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода в Москве.