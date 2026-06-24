Україна прорахувала операцію в Криму та чекає особливу зброю від Заходу: які плани, — Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час саміту G7-2026 домовились про особливу зброю, яка примусить Росію завершити війну, і розповів про ретельно сплановані удари по тимчасово окупованому Криму. Президент роз'яснив, яким чином Україна сподівається досягнути миру.

Сили оборони України завдали серії болючих ударів на відстань 1000-2000 км, у тому числі, з використанням крилатих ракет "Фламінго", заявив Зеленський вечірньому зверненні 24 червня. Українці наклали власні санкції шляхом ударів по складу боєприпасів Балтійського флоту під Санкт-Петербургом, по заводах електроніки для ракет у Воронежі та Чебоксарах, по двох газових об'єктах в Оренбурзі. Тим часом Путін стягнув майже все ППО на Москву, Валдай та Кримський міст, залишивши без захисту росіян. Крім того, населення потерпає від зростання цін та від відсутності бензину і при цьому бачить, що його не планують захищати від повітряних ударів. У російській владі немає певності, що вони впораються з проблемами до вересня, і тому, на думку Зеленського, найкращий для них варіант — це спинити війну попри бажання Путіна воювати.

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"Наша операція, зокрема, щодо Криму, чітко прорахована", — наголосив український президент.

Зеленський сказав, що на саміті G7-2026 домовились про певну зброю, і коли вона надійде, то війна завершиться.

"Те, як операція триває, абсолютно доводить, якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, в України з'явиться, то ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться", — підсумував президент.

У зверненні також навели дані про комплекси ППО РФ. З'ясувалось, під Москву привезли "сотні" установок С-400, С-500 та "Панцирів", під Валдай (резиденція Путіна) — 90, і ще формують нову дивізію ППО для захисту Путіна. Тим часом для інших регіонів РФ залишили "по кілька пускових".

"Такі пріоритети. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни", — уточнив Зеленський.

Глава української державне не уточнив, про який засіб ураження говорив з партнерами під час червневого саміту у Франції. Зауважмо, у ті дні Зеленському вдалось зустрітись з президентом США Дональдом Трампом і вони "узгодили позиції".

Завершення війни — Крим, удари по РФ та Путін

Фокус писав про перебіг подій в Криму та у РФ, які, на думку Зеленського, можуть примусити РФ до завершення війни. Наприклад, Сили оборони завдали серії ударів по логістиці Кримського півострова: перебили мости на Кримському перешийку та на об'їзних шляхах ТОТ Херсонської області. Потім влучили по поромах, які возили вантажівки з Тамані у Керч. Таким чином у Криму припинились поставки бензину, а місцева окупаційна влада заборонила продавати пальне на АЗС. Одночасно пошкодили енергогенерацію та кілька підстанцій, і жителі півострова познайомились з віяловими відключеннями та графіками появи світла.

Одна з останніх операцій Сил оборони — це влучання по підприємству з виробництва електроніки у Воронежі, який виготовляв компоненти для ракет "Іскандер", Х-101 та ЗГРК "Панцир". На відео з наслідками влучання — проломлений дах та два перекриття четвертого та третього поверхів.

Тим часом з'явилась заява кремлівського диктатора Путіна, який заявив, що Зеленський хоче спровокувати конфлікт у РФ, і тому Москва відмовляється від мирних переговорів. Втім, в іншій заяві того ж дня очільник Кремля сказав протилежну тезу: що готовий до переговорів, але на умовах "Стамбулу-2022".

Нагадуємо, 24 червня агентство Reuters розповіло, як довго ремонтуватимуть Московський НПЗ, по якому влучили 16 та 18 червня.