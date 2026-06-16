Трамп заявив, що після Ірану зосередиться на Україні: зустрівся не лише з Макроном (відео)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на саміті G7-2026 заявив, що готовий повернутись до питання України та мирних переговорів. Заява пролунала під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Глава Білого дому уточнив, що тепер він вільніший, оскільки завершив ще одну війну.

Про зустріч Трампа та Макрона розповіли на порталі C-SPAN, на якому публікують відео з офіційних зустрічей топпосадовців США. Під час розмови на саміті G7 в Евіані у Франції американський президент торкнувся питання Ірану та України, пояснивши, що тепер готовий зосередитись на досягнені миру на ще одній війні. При цьому згадав про привітання та "дуже гарні розмови", які мав напередодні з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним.

Саміт G7-2026 — зустріч Трампа з Макроном

"Я бачу, можливо, ми можемо щось там зробити. Я справді так роблю. Я думаю, що вони обидва до цього відкриті. Тож тепер, коли це [війна в Ірані] завершено, ми зосередимося на цьому, подивимося, чи зможемо ми це зробити. 25 000 людей щомісяця гинуть, здебільшого солдати, і цього не повинно траплятися, але вчора у мене було дві дуже хороші розмови. Ми поговоримо про це", — сказав Трамп.

Відео дня

На порталі уточнили, що Трамп та Макрон провели першу зустріч на саміті G7, під час якої глава Білого дому розповів про врегулювання війни на Близькому Сході. Зі слів американського президента, вже у п'ятницю буде розблоковано Ормузьку протоку: деталі стануть відомі пізніше, до кінця тижня.

Саміт G7-2026 — зустріч Трампа з Зеленським

Медіа звернули увагу, що Макрон, Трамп та Зеленський запізнились на заходи G7 на однакову кількість часу. У зв'язку з цим висловилось припущення, що відбулась тристороння незапланована зустріч, ідеться у дописі "Новини Live". Деталі невідомі, але за годину з'явились фото, опубліковані українським президентом. Бачимо, що Зеленський, і також секретар РНБО Рустем Умєров, спілкувались з Трампом та главою Державного департаменту США Марком Рубіо.

"Завжди важливо координувати позиції", — ідеться у лаконічному дописі українського президента.

Саміт G7-2026 — зустріч Трампа з Зеленським, 16 червня Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Саміт G7-2026 — зустріч Трампа, Зеленського, Рубіо та Умєрова, 16 червня Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Ще одна зустріч Дональда Трампа транслювалась на офіційній сторінці Білого дому у соцмережі X. З'ясувалось, що на G7 американський президент також поспілкувався з еміром Катару. Серед іншого, під час розмови згадали й Україну. Трамп заявив, що начебто 44 президент США Барак Обама виділив українцям допомоги на 350 млрд дол.

Зазначимо, саміт "Великої сімки"-2026 відбудеться 15-17 червня у Франції. Окрім лідерів країн з найпотужнішими економіками світу на саміт запросили низку топполітиків, серед них — президент України Володимир Зеленський. При цьому західні медіа повідомили, що спершу начебто планувалась зустріч Трампа та Зеленського, але потім її скасували.

Нагадуємо, 15 червня, після удару РФ по Успенському собору у Києві, з'явилось звернення Зеленського до президента РФ Володимира Путіна: яку пропозицію почули у Кремлі.