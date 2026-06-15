"Гарна можливість": Зеленський запросив Путіна на зустріч під час саміту G7, — Reuters

Президент України Володимир Зеленський звернувся в адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона та президента Сполучених Штатів Америки щодо зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним під час саміт "Великої сімки". Звернення пролунало на площі у Києво-Печерській лаврі після масованого удару РФ по Києву, коли загорівся Успенський собор.

Основні теми розмови Зеленського з американцями та європейцями на саміті G7 буде протиповітряна оборона, але він готовий побачитись з Путіним, написало Reuters з посиланням на брифінг 15 червня. Пропозицію щодо мирних переговорів з очільником Кремля надіслали у Білий дім та Єлисейський палац, і також у Кремль.

Зеленський звинуватив Путіна у "цинізмі", оскільки удар по Україні відбувся на день народження Трампа. Попри таку поведінку росіян, глава держави готовий на зустріч, і відповідну пропозицію надіслали в Москву.

"Ми послали повідомлення про готовність зустрітися з Путіним під час саміту G7. Це гарна, я думаю, дуже гарна можливість зустрітися всі разом. Європа та Сполучені Штати досягли згоди, а Росія знову продемонструвала, що вони не готові говорити", — навело Reuters слова Зеленського.

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Саміт "Великої сімки" (G7) відбудеться 15-17 червня у місті Евіан-ле-Бен у Франції. Учасники саміту — лідери країн "Великої сімки" та очільники ЄС. Відбудеться зустріч між президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, прем'єр-міністром Канади Марком Карні, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, прем'єр-міністеркою Санае Такаїчі, президентка Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Також є група лідерів-гостей саміт, серед них — президент Зеленський.

У РФ, США та Франції поки не коментували пропозицію Зеленського щодо зустрічі з Путіним на саміті ЄС.

Мирні переговори — деталі

Про попередню пропозицію українського президента щодо мирних переговорів стало відомо 3-5 червня, коли ЗСУ провели масований наліт на стратегічні цілі РФ у Санкт-Петербурзі. Тоді з'ясувалось, що пропозицію передали через російського олігарха Романа Абрамовича, який таємно зустрівся з Зеленським 21 травня. Крім того, очільник Кремля отримав відритий лист, у якому ішлося про цю пропозицію. Путін відреагував на цю пропозицію: сказав, що після "удару по Старобільську" ні про що не збирається ні з ким говорити, і що війна закінчиться лише з капітуляцією українців.

Зазначимо, звернення Зеленського до Путіна пролунало 15 червня, коли ЗС РФ масованого обстріляла Київ "Цирконами", "Іскандерами" (крилатими та балістичними), дронами-камікадзе "Шахед". Глава держави повідомив, якою буде реакція та відповідь України.

Нагадуємо, західні медіа повідомили, що на саміті G7 не відбудеться зустрічі Зеленського і президента США Дональда Трампа.