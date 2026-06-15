"Отличная возможность": Зеленский пригласил Путина на встречу в рамках саммита G7, — Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к администрации президента Франции Эммануэля Макрона и президента Соединенных Штатов Америки с просьбой организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита "Большой семерки". Обращение прозвучало на площади у Киево-Печерской лавры после массированного удара РФ по Киеву, когда загорелся Успенский собор.

Основными темами бесед Зеленского с американцами и европейцами на саммите G7 станет противовоздушная оборона, но он готов встретиться с Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на брифинг 15 июня. Предложение о мирных переговорах с главой Кремля направили в Белый дом и Елисейский дворец, а также в Кремль.

Зеленский обвинил Путина в "цинизме", поскольку удар по Украине был нанесен в день рождения Трампа. Несмотря на такое поведение россиян, глава государства готов к встрече, и соответствующее предложение было направлено в Москву.

"Мы направили сообщение о готовности встретиться с Путиным во время саммита G7. Это хорошая, я думаю, очень хорошая возможность встретиться всем вместе. Европа и Соединенные Штаты достигли согласия, а Россия вновь продемонстрировала, что они не готовы к переговорам", — приводит Reuters слова Зеленского.

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Саммит "Большой семерки" (G7) пройдет 15–17 июня в городе Эвиан-ле-Бен во Франции. Участники саммита — лидеры стран "Большой семерки" и главы стран ЕС. Состоится встреча между президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьер-министром Канады Марком Карни, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Италии Джорджией Мелони, премьер-министром Санаэ Такаичи, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также на саммите присутствует группа приглашенных лидеров, среди которых — президент Зеленский.

В РФ, США и Франции пока не прокомментировали предложение Зеленского о встрече с Путиным на саммите ЕС.

Мирные переговоры — подробности

О предыдущем предложении президента Украины относительно мирных переговоров стало известно 3–5 июня, когда ВСУ нанесли массированный удар по стратегическим объектам РФ в Санкт-Петербурге. Тогда выяснилось, что предложение передали через российского олигарха Романа Абрамовича, который тайно встретился с Зеленским 21 мая. Кроме того, глава Кремля получил открытое письмо, в котором говорилось об этом предложении. Путин отреагировал на это предложение: сказал, что после "удара по Старобельску" ни о чем не собирается ни с кем говорить, и что война закончится только с капитуляцией украинцев.

Отметим, что обращение Зеленского к Путину прозвучало 15 июня, когда ВС РФ подвергли Киев массированному обстрелу ракетами "Циркон", "Искандерами" (крылатыми и баллистическими), дронами-камикадзе "Шахед". Глава государства сообщил, какой будет реакция и ответ Украины.

Напоминаем, что западные СМИ сообщили, что на саммите G7 не состоится встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа.