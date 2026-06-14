Трамп не планирует отдельно встречаться с Зеленским на полях G7, — The Guardian

15-17 июня в Эвиане в регионе Овернь-Рона-Альпы на берегу Женевского озера (Франция) пройдет саммит «большой семерки», на котором будет присутствовать и президент США Дональд Трамп.

Он примет участие в рабочей сессии G7, в которой также будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский, но отдельной встречи с ним не планирует, сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Американский лидер собирается провести двусторонние встречи на полях саммита с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с лидерами Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Индии. Одидается, что во Францию прилетят и представители Китая.

Кроме того, источник здания отметил, что российские военные успехи "более или менее прекратились"

"Мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее", — цитируют журналисты неназванного инсайдера.

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Главной темой саммита будут глобальная безопасность, экономическая ситуация и поддержка Украины. Украинские вопросы планируют обсудить во время первой рабочей сессии. Как пишет "Суспільне" со ссылкой на источники в немецком правительстве, саммит станет площадкой для обсуждения потенциальных мирных переговоров относительно войны с РФ. Сейчас самый реалистичный формат — Украина, Россия, США и Европа.

Кроме того, лидеры стран займутся обсуждением войны в Иране, в частности, блокадой Ормузского пролива и переговорами с Тегераном.

В планах также — торжественный ужин в Елисейском дворце по случаю 250-летия США, где Эммануэль Макрон будет принимать Дональда Трампа.

Напомним, в марте этого года во время саммита министров иностранных дел G7 во Франции госсекретарь США Марко Рубио вступил в открытую дискуссию с участниками относительно стратегий в Украине и Иране и выразил свое недовольство их позицией.

В частности, он упрекнул союзников Америки в том, что они не проявили должного рвения в вопросе помощи США во время войны в Иране.

Также сообщалось, что 8 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.