"Дать толчок дипломатии для завершения войны": Зеленский провел переговоры с посланцами Трампа

8 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Разговор был "очень позитивным".

Стороны обсудили в частности вопрос завершения российско-украинской войны. Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

"Сегодня во время остановки в аэропорту Кишинева говорил с представителями Президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Очень позитивный разговор", — информировал президент.

Зеленский сообщил о готовности сторон работать "максимально активно" уже в ближайшие недели, чтобы дать толчок дипломатическим шагам для того, чтобы прекратить войну в Украине.

При этом президент выразил понимание сосредоточенности на конфликте в Иране. Однако ситуация на Ближнем Востоке не снимает с повестки дня цели достичь мира в Европе.

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Зеленский, Уиткофф и Кушнер также обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий, которые должны состояться в июне. Также президент проинформировал посланцев Дональда Трампа о том, на что именно настроена российская власть в Кремле.

Других подробностей разговора президент не стал раскрывать.

Стоит отметить, что в мае президент Зеленский анонсировал возможный визит Виткоффа и Кушнера в Киев. Украинская сторона ожидала приезда представителей Трампа в конце весны или летом.

Напомним, 8 июня глава МИД России Сергей Лавров пожаловался на письмо Зеленского Владимиру Путину: в Кремле были разъярены из-за одного поступка.

Также 8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил новый повод отказа от переговоров: "поезд в Крыму" и смерть машиниста.