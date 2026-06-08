"Дати поштовх дипломатії для завершення війни": Зеленський провів переговори з посланцями Трампа

8 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Розмова була "дуже позитивною".

Сторони обговорили зокрема питання завершення російсько-української війни. Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні під час зупинки в аеропорту Кишинева говорив з представниками Президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Дуже позитивна розмова", — інформував президент.

Зеленський повідомив про готовність сторін працювати "максимально активно" вже найближчими тижнями, щоб дати поштовх дипломатичним крокам для того, щоб припинити війну в Україні.

При цьому президент висловив розуміння зосередженості на конфлікті в Ірані. Однак ситуація на Близькому Сході не знімає з порядку денного цілі досягти миру в Європі.

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Зеленський, Віткофф та Кушнер також обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій, які мають відбутися у червні. Також президент поінформував посланців Дональда Трампа про те, на що саме налаштована російська влада у Кремлі.

Інших подробиць розмови президент не став розкривати.

Варто зазначити, що у травні президент Зеленський анонсував можливий візит Віткоффа та Кушнера до Києва. Українська сторона очікувала на приїзд представників Трампа на наприкінці весни або влітку.

Нагадаємо, 8 червня глава МЗС Росії Сергій Лавров поскаржився на лист Зеленського Володимиру Путіну: у Кремлі були розлючені через один вчинок.

Також 8 червня речник президента РФ Дмитро Пєсков озвучив новий привід відмови від переговорів: "потяг в Криму" та смерть машиніста.