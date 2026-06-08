"Потяг в Криму" та смерть машиніста: Пєсков озвучив новий привід відмови від переговорів

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков повідомив про "удар по пасажирському потягу в Криму", який начебто провела Україну. Цей "удар" став черговим приводом для РФ, щоб не вести мирні переговори та не завершувати війну.

Заява Пєскова пролунала під час брифінгу, який відбувся після інформації про обрізання логістики в Криму, ідеться у Telegram-каналі росЗМІ ТАСС. Речник Кремля заявив, що гіпотетичний "удар по потягу" відкинув можливість мирних переговорів щодо завершення війни. При цьому знов пролунали звинувачення у бік "київського режиму" та "навмисного гальмування" процесу.

Пєсков провів зустріч з журналістами вдень 8 червня. Серед іншого, відкинули можливість переговорів і при цьому згадали про ситуацію в Криму. Зі слів російського посадовця, Москва намагатиметься щось зробити, щоб на ТОТ Криму доставити паливо, від нестачі якого потерпає населення півострова. Про те, які заходи вживатимуть, не вказано, але Пєсков згадав, що питанням займатиметься Міненерго, яке розробить "комплекс дій".

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Мирні переговори — Пєсков про Крим та реакцію РФ, 8 червня Фото: Скриншот

РосЗМІ "РИА Новости" додало інші деталі щодо виступу Пєскова. Серед іншого, російські журналісти уточнили, що Кремль звернув увагу на начебто "удар" по потягу №68 "Москва-Сімферополь".

У мережі можна заяви РФ по атаку на потяг. Про інцидент написав глава окупаційної адміністрації в Криму Сергій Аксьонов. З його слів, удар начебто відбувся в ніч з 7 на 8 червня. Через влучання безпілотника по локомотиву міг загинути помічник машиніста, а машиніст отримав поранення. Точка удару не вказана, але зауважується, що людей з потягів №68, №77 та №7 перевезли автобусами до Сімферополя. Фото з точки удару у мережі не відшукались.

Мирні переговори — Аксьонов про імовірний удар по потягу в Криму, 8 червня Фото: Скриншот

Україна не коментувала можливий інцидент в Криму. Зранку Генштаб ЗСУ повідомив про повітряну атаку дронів СОУ на цілі на території РФ: по нафтобазі "Грушева", ЛВДС "Красния яр", РЛС тощо. Тим часом Міноборони РФ заявило про наліт 310 українських БпЛА, які атакували 13 російських регіонів, і також ТОТ Крим та акваторію Чорного та Азовського морів.

Мирні переговори — деталі

На початку червня Україна та РФ обмінялись заявами щодо мирних переговорів та завершення війни. Після потужного удару дронів по нафтовій інфраструктурі в Санкт-Петербурзі стало відомо про лист президента України Володимира Зеленського, який передали у Кремль. У листі була пропозиція про завершення війни на лінії розмежування. На лист відповів президент Путін, який заявив, що війну не спинятимуть та що він планує досягнути усіх "поставлених цілей". 8 червня з'явися ще один коментар щодо звернення Зеленського: глава МЗС Сергій Лавров заявив, що глава України вчинив "нечемно", написавши особисто Путіну, але розповівши "усьому світу".

Зазначимо, раніше президент РФ Володимир Путін відкинув ідею мирних переговорів під приводом імовірного "удару по Старобільську". Українські медіа провели розслідування інциденту та розповіли про потік фейків, які заполонили мережу після подій на ТОТ Луганської області. Тим часом Пєсков заявив, що через Старобільськ Росія починає "нову парадигму" у війні.

Нагадуємо, 8 червня медіа розповіли про попередження щодо ударів балістики по РФ, яке Зеленський передав Путіну.