"Виклик Путіну на стадіон": навіщо Зеленський написав відкритий лист перед великою промовою Кремля

Поки Кремль готує "велику промову" Путіна, Зеленський перевів гру на особистий рівень і запропонував російському президенту зустрітися віч-на-віч. Чи наважиться господар Кремля відповісти на цей виклик публічно та що насправді стоїть за відкритим листом українського президента, розбирався Фокус.

Ймовірно Путін сьогодні, 5 червня, виступить із "важливою та великою промовою" на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму. Виступ запланований на 15:00. У Кремлі вже заявили, що російський лідер говоритиме не лише про економіку, а й про політичні питання. Однією з головних інтриг залишається те, чи відповість Путін на відкритий лист президента України Володимира Зеленського, який напередодні запропонував йому особисту зустріч для обговорення завершення війни.

У своєму зверненні Зеленський закликав російського президента до прямих переговорів між лідерами двох держав. Також глава держави запропонував запровадити режим повного припинення вогню під міжнародним контролем, провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" та повернути депортованих українських дітей і цивільних. На думку Зеленського, саме керівники держав мають ухвалювати ключові рішення щодо війни та майбутнього миру.

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У Кремлі підтвердили отримання листа, однак поки що не повідомили, чи готовий Путін прийняти пропозицію про особисту зустріч. Тому сьогоднішній виступ російського президента може стати першою публічною реакцією Москви на ініціативу Києва.

Лист адресований не лише Путіну, а й російським елітам

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що поява відкритого листа саме напередодні виступу Путіна на Петербурзькому економічному форумі не є випадковою.

"Зараз складається ситуація, коли Україна може говорити з позиції сили. Якщо називати речі своїми іменами, то це фактично виклик Путіну "на стадіон". Це дуже сильний крок, тому що він ні до чого нас не зобов'язує понад те, що Україна й так готова робити", — каже Фокусу експерт.

За його словами, лист вкотре демонструє західним партнерам, що проблема полягає не у форматі переговорів і не в пошуку майданчика для зустрічі.

"Україна показує: питання не в тому, що Путіну не підходять якісь умови чи механізми. Питання в тому, що він просто не хоче завершувати війну. Це ще один сигнал західним елітам про справжню позицію Кремля", — вважає Рейтерович.

Водночас головним адресатом звернення, на його думку, міг бути навіть не сам Путін.

"Мені здається, що лист насамперед адресований російським елітам. Його головний меседж звучить приблизно так: Путін готовий воювати до кінця і потягне за собою всю Росію. Тому тим, хто перебуває поруч із ним, варто замислитися над тим, як виходити із ситуації, в якій опинилася країна", — говорить політолог.

Експерт звертає увагу, що текст листа б'є по найбільш болючих темах для російського президента. Там простежуються натяки на його багаторічне перебування при владі, на внутрішню ситуацію в Росії та на небажання Кремля визнавати суб'єктність України. Фактично Київ ще раз нагадує: домовлятися про майбутнє України без самої України неможливо.

На думку Рейтеровича, у зверненні Зеленського можна побачити й реакцію на останні заяви Путіна про нібито домовленості між Росією та США.

"Коли Путін говорить, що про щось домовився з американцями й тепер Україна має це виконувати, Київ відповідає дуже просто: будь-які рішення щодо України повинні обговорюватися з Україною. Саме тому цей лист виглядає доволі сильним дипломатичним кроком", — каже експерт.

Водночас він вважає, що лист містить і непрямий сигнал президенту США Дональду Трампу. Це натяк на те, що поки Вашингтон зайнятий власними питаннями, Україна не збирається чекати й буде самостійно відстоювати свої інтереси. Показово, що Трамп уже позитивно відреагував на цю ініціативу. Тепер цікаво подивитися, як на неї відповідатиме Путін.

Чому Зеленський написав листа Путіну саме зараз

На думку політолога Станіслава Желіховського, рішення Володимира Зеленського звернутися до Путіна з відкритим листом пов'язане насамперед із поточною ситуацією на фронті та зміною військово-політичних позицій сторін.

"Ситуація на полі бою залишається непростою, але Україна поступово перехоплює ініціативу. Ми бачимо, що втрати Росії зростають, а це свідчить про підвищення ефективності українських військових операцій. Водночас Україна значно посилила свої далекобійні удари, зробивши їх більш точними, ефективними та болючими для країни-агресора. Це також додає Києву впевненості", — зазначає експерт у розмові з Фокусом.

За його словами, лист можна розглядати як демонстрацію готовності України до миру, але водночас і як сигнал Кремлю, що у разі відмови від діалогу тиск на Росію лише посилюватиметься.

"Україна, як і раніше, пропонує сісти за стіл переговорів і домовлятися про припинення вогню. Позиція Києва в цьому питанні не змінилася, адже саме українці найбільше зацікавлені в припиненні бойових дій. Але водночас Росія продовжує масовані атаки на українські міста, що призводить до нових жертв і руйнувань. Тому лист Зеленського є не лише пропозицією до діалогу, а й попередженням про те, що Україна продовжуватиме посилювати свої можливості", — вважає Желіховський.

Політолог також нагадує, що продовження війни впливає не лише на безпекову ситуацію.

"Для України важливо припинити бойові дії й в контексті європейської інтеграції. Повномасштабна війна суттєво ускладнює повноцінний рух до Європейського Союзу та західних структур", — зазначає він.

Чи може лист Зеленського стати початком нового переговорного етапу

Желіховський не виключає, що ініціатива Зеленського пов'язана з можливим пожвавленням дипломатичного процесу за участю США та європейських союзників.

"Останнім часом з'являється все більше сигналів про можливе повернення до активнішого переговорного треку. Обговорюються потенційні візити американських спецпредставників, а також ширше залучення європейських держав до переговорного процесу. Це може суттєво посилити позиції України", — говорить експерт.

Водночас лист має не лише дипломатичну, а й інформаційно-політичну мету.

"Україна демонструє західним партнерам, що готова до переговорів і навіть до особистої зустрічі Зеленського з Путіним. Це важливий сигнал насамперед для США та країн Європи. Київ показує, що не відмовляється від дипломатичного шляху. Якщо ж Москва не погодиться на діалог, це стане додатковим аргументом для подальшого посилення підтримки України та санкційного тиску на Росію", — зазначає Желіховський.

На його думку, лист також вкладається в загальну логіку останніх заяв Заходу, зокрема звернення генерального секретаря НАТО Марка Рютте до росіян із закликом не йти на війну.

"Таким чином Україна демонструє, що діє разом із західними союзниками та готова боротися за припинення війни як військовими, так і дипломатичними методами", — додає експерт.

Чого чекати від Путіна та його сьогоднішньої промови

Водночас обидва експерти не очікують від Кремля швидкої зміни позиції.

"Росія може просто проігнорувати лист або відповісти в рамках своїх традиційних наративів. Я не думаю, що вони готові змінювати свою позицію. Тому найімовірніше ми почуємо вже знайомі заяви про переговори на російських умовах", — каже Ігор Рейтерович.

Схожої думки дотримується і Станіслав Желіховський.

"Скоріш за все, Путін продовжить ту саму риторику, яку ми чуємо останніми роками. Він може говорити про готовність до переговорів, але водночас висуватиме неприйнятні для України умови та знову згадуватиме так звані "першопричини війни". Тому очікувати якогось прориву найближчим часом навряд чи варто", — вважає політолог.

Водночас Желіховський не виключає, що нинішня ситуація може стати перехідним етапом до нового раунду дипломатичних контактів.

"Зараз ми перебуваємо між фактичною паузою в переговорах та можливою спробою їхньої активізації. Питання лише в тому, коли Росія буде готова перейти від імітації переговорів до реального діалогу", — підсумовує експерт.

Нагадаємо, Зеленський вже пропонував Путіну прямі переговори.

Також Зеленський дав інтерв'ю Face the Nation, в якому прямо заявив, що до зими 2026 року є можливість почати мирні переговори з Росією.