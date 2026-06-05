"Вызов Путину на стадион": зачем Зеленский написал открытое письмо перед большой речью Кремля

Пока Кремль готовит "большую речь" Путина, Зеленский перевел игру на личный уровень и предложил российскому президенту встретиться с глазу на глаз. Решится ли хозяин Кремля ответить на этот вызов публично и что на самом деле стоит за открытым письмом украинского президента, разбирался Фокус.

Вероятно Путин сегодня, 5 июня, выступит с "важной и большой речью" на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Выступление запланировано на 15:00. В Кремле уже заявили, что российский лидер будет говорить не только об экономике, но и о политических вопросах. Одной из главных интриг остается то, ответит ли Путин на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, который накануне предложил ему личную встречу для обсуждения завершения войны.

В своем обращении Зеленский призвал российского президента к прямым переговорам между лидерами двух государств. Также глава государства предложил ввести режим полного прекращения огня под международным контролем, провести обмен пленными по формуле "всех на всех" и вернуть депортированных украинских детей и гражданских. По мнению Зеленского, именно руководители государств должны принимать ключевые решения относительно войны и будущего мира.

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В Кремле подтвердили получение письма, однако пока не сообщили, готов ли Путин принять предложение о личной встрече. Поэтому сегодняшнее выступление российского президента может стать первой публичной реакцией Москвы на инициативу Киева.

Письмо адресовано не только Путину, но и российским элитам

Политолог Игорь Рейтерович считает, что появление открытого письма именно накануне выступления Путина на Петербургском экономическом форуме не является случайным.

"Сейчас складывается ситуация, когда Украина может говорить с позиции силы. Если называть вещи своими именами, то это фактически вызов Путину "на стадион". Это очень сильный шаг, потому что он ни к чему нас не обязывает сверх того, что Украина и так готова делать", — говорит Фокусу эксперт.

По его словам, письмо в очередной раз демонстрирует западным партнерам, что проблема заключается не в формате переговоров и не в поиске площадки для встречи.

"Украина показывает: вопрос не в том, что Путину не подходят какие-то условия или механизмы. Вопрос в том, что он просто не хочет завершать войну. Это еще один сигнал западным элитам об истинной позиции Кремля", — считает Рейтерович.

При этом главным адресатом обращения, по его мнению, мог быть даже не сам Путин.

"Мне кажется, что письмо прежде всего адресовано российским элитам. Его главный месседж звучит примерно так: Путин готов воевать до конца и потянет за собой всю Россию. Поэтому тем, кто находится рядом с ним, стоит задуматься над тем, как выходить из ситуации, в которой оказалась страна", — говорит политолог.

Эксперт обращает внимание, что текст письма бьет по наиболее болезненным темам для российского президента. Там прослеживаются намеки на его многолетнее пребывание у власти, на внутреннюю ситуацию в России и на нежелание Кремля признавать субъектность Украины. Фактически Киев еще раз напоминает: договариваться о будущем Украины без самой Украины невозможно.

По мнению Рейтеровича, в обращении Зеленского можно увидеть и реакцию на последние заявления Путина о якобы договоренностях между Россией и США.

"Когда Путин говорит, что о чем-то договорился с американцами и теперь Украина должна это выполнять, Киев отвечает очень просто: любые решения по Украине должны обсуждаться с Украиной. Именно поэтому это письмо выглядит довольно сильным дипломатическим шагом", — говорит эксперт.

В то же время он считает, что письмо содержит и косвенный сигнал президенту США Дональду Трампу. Это намек на то, что пока Вашингтон занят собственными вопросами, Украина не собирается ждать и будет самостоятельно отстаивать свои интересы. Показательно, что Трамп уже положительно отреагировал на эту инициативу. Теперь интересно посмотреть, как на нее будет отвечать Путин.

Почему Зеленский написал письмо Путину именно сейчас

По мнению политолога Станислава Желиховского, решение Владимира Зеленского обратиться к Путину с открытым письмом связано прежде всего с текущей ситуацией на фронте и изменением военно-политических позиций сторон.

"Ситуация на поле боя остается непростой, но Украина постепенно перехватывает инициативу. Мы видим, что потери России растут, а это свидетельствует о повышении эффективности украинских военных операций. В то же время Украина значительно усилила свои дальнобойные удары, сделав их более точными, эффективными и болезненными для страны-агрессора. Это также добавляет Киеву уверенности", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

По его словам, письмо можно рассматривать как демонстрацию готовности Украины к миру, но одновременно и как сигнал Кремлю, что в случае отказа от диалога давление на Россию будет только усиливаться.

"Украина по-прежнему предлагает сесть за стол переговоров и договариваться о прекращении огня. Позиция Киева в этом вопросе не изменилась, ведь именно украинцы больше всего заинтересованы в прекращении боевых действий. Но в то же время Россия продолжает массированные атаки на украинские города, что приводит к новым жертвам и разрушениям. Поэтому письмо Зеленского является не только предложением к диалогу, но и предупреждением о том, что Украина будет продолжать усиливать свои возможности", — считает Желиховский.

Политолог также напоминает, что продолжение войны влияет не только на ситуацию с безопасностью.

"Для Украины важно прекратить боевые действия и в контексте европейской интеграции. Полномасштабная война существенно усложняет полноценное движение в Европейский Союз и западные структуры", — отмечает он.

Может ли письмо Зеленского стать началом нового переговорного этапа

Желиховский не исключает, что инициатива Зеленского связана с возможным оживлением дипломатического процесса с участием США и европейских союзников.

"В последнее время появляется все больше сигналов о возможном возвращении к более активному переговорному треку. Обсуждаются потенциальные визиты американских спецпредставителей, а также более широкое привлечение европейских государств к переговорному процессу. Это может существенно усилить позиции Украины", — говорит эксперт.

В то же время письмо имеет не только дипломатическую, но и информационно-политическую цель.

"Украина демонстрирует западным партнерам, что готова к переговорам и даже к личной встрече Зеленского с Путиным. Это важный сигнал прежде всего для США и стран Европы. Киев показывает, что не отказывается от дипломатического пути. Если же Москва не согласится на диалог, это станет дополнительным аргументом для дальнейшего усиления поддержки Украины и санкционного давления на Россию", — отмечает Желиховский.

По его мнению, письмо также укладывается в общую логику последних заявлений Запада, в частности обращение генерального секретаря НАТО Марка Рютте к россиянам с призывом не идти на войну.

"Таким образом Украина демонстрирует, что действует вместе с западными союзниками и готова бороться за прекращение войны как военными, так и дипломатическими методами", — добавляет эксперт.

Чего ждать от Путина и его сегодняшней речи

В то же время оба эксперта не ожидают от Кремля быстрого изменения позиции.

"Россия может просто проигнорировать письмо или ответить в рамках своих традиционных нарративов. Я не думаю, что они готовы менять свою позицию. Поэтому скорее всего мы услышим уже знакомые заявления о переговорах на российских условиях", — говорит Игорь Рейтерович.

Похожего мнения придерживается и Станислав Желиховский.

"Скорее всего, Путин продолжит ту же риторику, которую мы слышим в последние годы. Он может говорить о готовности к переговорам, но одновременно будет выдвигать неприемлемые для Украины условия и снова вспоминать так называемые "первопричины войны". Поэтому ожидать какого-то прорыва в ближайшее время вряд ли стоит", — считает политолог.

В то же время Желиховский не исключает, что нынешняя ситуация может стать переходным этапом к новому раунду дипломатических контактов.

"Сейчас мы находимся между фактической паузой в переговорах и возможной попыткой их активизации. Вопрос лишь в том, когда Россия будет готова перейти от имитации переговоров к реальному диалогу", — заключает эксперт.

Напомним, Зеленский уже предлагал Путину прямые переговоры.

Также Зеленский дал интервью Face the Nation, в котором прямо заявил, что до зимы 2026 года есть возможность начать мирные переговоры с Россией.