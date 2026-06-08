"Поезд в Крыму" и смерть машиниста: Песков озвучил новый повод отказа от переговоров

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил об "ударе по пассажирскому поезду в Крыму", который якобы провела Украина. Этот "удар" стал очередным поводом для РФ, чтобы не вести мирные переговоры и не завершать войну.

Заявление Пескова прозвучало во время брифинга, который состоялся после информации об обрезании логистики в Крыму, говорится в Telegram-канале росСМИ ТАСС. Представитель Кремля заявил, что гипотетический "удар по поезду" отверг возможность мирных переговоров по завершению войны. При этом вновь прозвучали обвинения в сторону "киевского режима" и "намеренного торможения" процесса.

Песков провел встречу с журналистами днем 8 июня. Среди прочего, отвергли возможность переговоров и при этом вспомнили о ситуации в Крыму. По словам российского чиновника, Москва будет пытаться что-то сделать, чтобы на ВОТ Крыма доставить топливо, от недостатка которого страдает население полуострова. О том, какие меры будут принимать, не указано, но Песков упомянул, что вопросом будет заниматься Минэнерго, которое разработает "комплекс действий".

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Мирные переговоры — Песков о Крыме и реакции РФ, 8 июня Фото: Скриншот

РосСМИ "РИА Новости" добавило другие детали относительно выступления Пескова. Среди прочего, российские журналисты уточнили, что Кремль обратил внимание на якобы "удар" по поезду №68 "Москва-Симферополь".

В сети можно заявления РФ по атаке на поезд. Об инциденте написал глава оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов. С его слов, удар якобы произошел в ночь с 7 на 8 июня. Из-за попадания беспилотника по локомотиву мог погибнуть помощник машиниста, а машинист получил ранения. Точка удара не указана, но отмечается, что людей из поездов №68, №77 и №7 перевезли автобусами в Симферополь. Фото с точки удара в сети не отыскались.

Мирные переговоры — Аксенов о вероятном ударе по поезду в Крыму, 8 июня Фото: Скриншот

Украина не комментировала возможный инцидент в Крыму. Утром Генштаб ВСУ сообщил о воздушной атаке дронов СОУ на цели на территории РФ: по нефтебазе "Грушева", ЛПДС "Красный Яр", РЛС и тому подобное. Между тем Минобороны РФ заявило о налете 310 украинских БпЛА, которые атаковали 13 российских регионов, а также ВОТ Крым и акваторию Черного и Азовского морей.

Мирные переговоры — детали

В начале июня Украина и РФ обменялись заявлениями о мирных переговорах и завершении войны. После мощного удара дронов по нефтяной инфраструктуре в Санкт-Петербурге стало известно о письме президента Украины Владимира Зеленского, которое передали в Кремль. В письме было предложение о завершении войны на линии разграничения. На письмо ответил президент Путин, который заявил, что войну не будут останавливать и что он планирует достичь всех "поставленных целей". 8 июня появился еще один комментарий относительно обращения Зеленского: глава МИД Сергей Лавров заявил, что глава Украины поступил "невежливо", написав лично Путину, но рассказав "всему миру".

Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин отверг идею мирных переговоров под предлогом вероятного"удара по Старобельску". Украинские медиа провели расследование инцидента и рассказали о потоке фейков, которые заполонили сеть после событий на ВОТ Луганской области. Между тем Песков заявил, что из-за Старобельска Россия начинает "новую парадигму" в войне.

Напоминаем, 8 июня медиа рассказали о предупреждении относительно ударов баллистики по РФ, которое Зеленский передал Путину.